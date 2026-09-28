快訊

遭爆將廟方送的甘蔗「棄置廟旁」 蔣萬安親曝原因：已向董事長致歉

左營高鐵站午後塞爆…傍晚終於人少一點 女大生晚出門成功避人潮

乘客陳屍公車3天…駕駛過失致死罪起訴5萬交保 新店客運回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

彭博：陸AI人才出境限制擴及家屬 配偶、子女也須事先獲准

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
彭博28日引述知情人士報導，大陸已擴大對民營企業頂尖人工智慧（AI）專業人士的海外旅行限制，將部分關鍵人員的家屬也納入其中，進一步收緊相關措施，以防止關鍵技術知識和資訊流向美國。新華社
彭博28日引述知情人士報導，大陸已擴大對民營企業頂尖人工智慧（AI）專業人士的海外旅行限制，將部分關鍵人員的家屬也納入其中，進一步收緊相關措施，以防止關鍵技術知識和資訊流向美國。新華社

彭博28日引述知情人士報導，大陸已擴大對民營企業頂尖人工智慧（AI）專業人士的海外旅行限制，將部分關鍵人員的家屬也納入其中，進一步收緊相關措施，以防止關鍵技術知識和資訊流向美國。

知情人士表示，大陸政府部門近期已開始向受影響人士傳達範圍更廣的新限制，相關對象包括知名新創企業創辦人，以及AI相關領域具戰略重要性的企業負責人。部分AI和晶片企業高管的直系親屬，包括配偶子女，即使只是短期出國，也須事先獲得北京方面批准。

報導稱，這代表大陸進一步擴大對最具影響力科技人才行動自由的限制，涉及對象包括企業家、研究人員和高階主管。新措施並非全面禁止出境，但可能進一步壓抑已面臨前所未有管制的科技業。

彭博今年5月曾報導，大陸自今年稍早開始限制阿里巴巴、DeepSeek等民營企業頂尖AI人才出國，反映北京在AI及晶片領域快速發展之際，希望進一步保護關鍵技術。

知情人士稱，目前尚不清楚是否所有受影響人士的家屬都必須遵守新的嚴格規定。北京計畫隨時間將更多相關人士加入名單，政府部門目前已通知數人，其家屬出國也需要事先獲准。

報導指，北京多年來已對部分關鍵人員實施出境限制，包括知名大學研究人員、核科學家及國企高管，其家屬也可能受到影響。不過，大陸政府目前正在更明確地把限制擴大至民營企業人才，因頂尖AI與科技工程師正被視為全球第二大經濟體的重要戰略資產。

報導提到，大陸許多頂尖AI人才是在ChatGPT問世後快速成長的一批人才，主要集中在大型科技公司及民營新創企業。大陸工業和信息化部未回覆彭博的置評要求。

報導另稱，大陸官員對關鍵技術及人才可能外流的憂慮，在Meta Platforms以20億美元收購Manus後進一步升高。北京其後要求美方解除相關交易，並採取措施限制美國投資敏感科技企業。

不過，報導也指，限制AI人才出境的計畫未必直接與Manus事件相關，但防止技術外流仍是北京的重要政策目標。相關政策也可能迫使具有全球發展企圖的工程師，更早在留在大陸或赴海外發展之間做出選擇。

彭博 配偶 子女

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸擬允許阿里、字節跳動購輝達新晶片 已要求申報採購計畫

AI熱潮吸走資金 外媒：陸消費股陷入「失落十年」

北京傳可能放行阿里、字節採購輝達最新工作站GPU

中國擬允許字節跳動、阿里買Nvidia新晶片RTX Pro 5500

相關新聞

陸PCB企業群聚擴產高端產能 設備、良率成考驗

近期大陸印刷電路板（PCB）小批量製造商一博科技正計劃擴大生產規模引關注，該公司進行中高端PCB產品的中大批量生產。此外，近期也有多家陸廠階宣布擴產，有觀點分析認為，在PCB行業爭相往高端大批量生產下，設備供應與良率備受考驗。

中美科技巨頭AI投資風格大不同 陸企主要投向硬體

彭博測算，2026年大陸頭部互聯網企業資本開支將接近660億美元，較2025年的歷史高點增長77%，募集資金主要投向大模型訓練、GPU採購、智算中心建設；作為對比，美國科技大廠融資則投入在詞元最大化的假設。換言之，中美科技巨頭投融資邏輯不同也成為AI開源與否爭點的基礎。

陸最愛發錢老闆再出招 中秋宴請逾1.5萬人並向員工父母、供應商送錢

今年中秋，被網民封為「全網最愛發錢老闆」的河南省礦山起重機有限公司（下稱河南礦山集團）創始人崔培軍，擺逾1600圍宴請萬名員工與父母。現場不僅向員工父母派發現金禮金，更直接向每間供應商發放20萬元（人民幣，約台幣95萬元）以杜絕員工受賄。面對外界「作秀」質疑，崔培軍稱自己不當網紅，只求對得起良心，強調發放現金比打卡更有溫度。 《大參考》報道，9月23日至24日，河南礦山集團舉行第十三屆中秋孝文化節，現場擺了超過1600桌宴席，逾1.5萬名員工、員工父母及合作商家參加。 活動期間，崔培軍向員工父母送上鮮花與600元（人民幣，約台幣2840元）節日禮金，並為12間供應商和18名「礦山孝星」頒獎。他又向每間供應商發放20萬元，明確表示希望藉此杜絕員工私下收受供應商禮品或禮金的行為。 崔培軍表示，公司連續13年舉辦孝文化節，是想讓員工將孝順父母這件事放在心上，並提到父母也要理解子女的不易，互相體諒。 早於2023年1月，河南礦山集團就因「年終獎堆成錢山」在網上掀起熱議，當時該公司在年終獎發放現場壘起現金牆，領獎員工抱着成堆現金下台，總計發放6100萬元（人民幣，約台幣2.89億元）獎金

彭博：陸AI人才出境限制擴及家屬 配偶、子女也須事先獲准

彭博28日引述知情人士報導，大陸已擴大對民營企業頂尖人工智慧（AI）專業人士的海外旅行限制，將部分關鍵人員的家屬也納入其中，進一步收緊相關措施，以防止關鍵技術知識和資訊流向美國。

紐時：中國對AI末日論存疑 認為是發展國家的強大力量

多名美國AI企業領袖近期以安全理由呼籲放慢人工智慧（AI）研發腳步。紐約時報報導，中國對AI末日論持懷疑態度，認為只要經...

韓中FTA遠遜預期 對南韓經濟成長貢獻僅達預期四分之一

韓中自由貿易協定（FTA）生效後，對南韓經濟成長的實際貢獻，明顯低於政府原先預期。南韓產業通商部提交國會的官方報告顯示，2015年至2020年間，韓中FTA對南韓國內生產毛額（GDP）成長的貢獻率僅0.13%，相較政府原估10年累計貢獻率0.96%，實際水準約為預期的1/4。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。