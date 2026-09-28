紐時：中國對AI末日論存疑 認為是發展國家的強大力量

多名美國AI企業領袖近期以安全理由呼籲放慢人工智慧（AI）研發腳步。紐約時報報導，中國對AI末日論持懷疑態度，認為只要經過周密規劃，就能將AI轉化為服務於國家發展的強大力量，並認為這些警告是遏制中國發展的藉口。

包括Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）等多名AI巨頭早前發聲，認為有必要限制AI發展速度。AI也成為剛結束的川習會的重要議題之一，雙方同意建立AI事件溝通管道。

紐約時報27日報導，中國對於AI末日論持懷疑態度，認為人工智慧與任何其他技術無異，只要經過周密規劃，就能轉化為服務於國家發展的強大力量。中國在本月稍早前更新了「人工智慧安全治理框架」，明確要求必須標識人工智慧生成內容以便識別，人工智慧模型在公開發布前必須通過官方備案與審批。

報導形容，在很多中國民眾的認知中，中共對某項技術失去控制的想法幾乎不可思議，就像在疫情期間，官方能封鎖整個城市並追蹤數以億計的居民活動。專注於中國人工智慧與技術領域的矽谷科技作家Afra Wang表示，「鑑於黨對社會擁有如此強效的控制」，要如何讓黨相信「運行在電腦裡的AI令人恐懼？」

報導又表示，阿莫戴早前在英國金融時報發表文章，當中提到民主國家放慢發展AI步調時，仍要保持相較於威權國家的AI領先優勢，包括不要向中國出售強大的AI晶片或半導體製造設備。

總部位於上海的「中國AI安全開放社區」創始人Sarah Sun表示，此類言論讓關於AI的警告看起來更像是遏制中國發展的藉口。

報導表示，儘管中國建立了廣泛的監管與測試體系，但在法律層面，尚未對人工智慧系統被用於製造化學或生物武器等災難性風險設定強制測試要求。

中國人工智慧企業在安全舉措的透明度上尚不及美國企業，並非所有中企都會在模型發布前公布安全評估結果。據安遠AI統計，2025年6月至2026年5月，中國前10大人工智慧企業中僅有5家公開相關評估結果。