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陸媒：中國央行會議穩定匯率表述增加

中央社／ 台北28日電
中國人民銀行（央行）貨幣政策委員會日前召開第3季例會，會議增加了匯率穩定的相關表述。（中通社）
中國人民銀行（央行）貨幣政策委員會日前召開第3季例會，會議增加了匯率穩定的相關表述。（中通社）

今年以來，人民幣兌美元整體延續升值態勢，此前盤中一度升破6.7關口，人民幣升值受到更多關注。陸媒報導，中國人民銀行（央行）貨幣政策委員會日前召開第3季例會，會議增加了匯率穩定的相關表述。

綜合上海證券報等陸媒今天報導，中國人民銀行貨幣政策委員會2026年第3季例會近日召開，例會在延續「貨幣政策保持適度寬鬆」總基調的同時，對部分表述有所調整，釋出新的訊號。

在金融支持結構上，會議提出，要用好各類結構性貨幣政策工具，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業、「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）建設等重點領域的金融支持。

報導說，這是中國央行貨幣政策委員會例會首次將「六張網」建設列入重點金融支持領域。據國家發展改革委初步估算，今年「六張網」及相關重點領域建設的投資規模超過人民幣7兆元。

會議提出，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，同時防範市場「羊群效應」和非理性預期的自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

報導引述分析人士說，在匯率部分本次會議有兩處增量：一是在「增強外匯市場韌性」之前新增「堅持市場在匯率形成中的決定性作用」，二是在「穩定市場預期」之後新增「同時防範市場『羊群效應』和非理性預期的自我強化」。

貨幣政策上，會議強調綜合運用並適時調整貨幣政策工具，保持流動性充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長與經濟增長、價格總水平預期目標相配。相較於第2季例會，本次例會新增提出「推動貨幣政策操作框架（架構）改革完善」。

綜合考慮當前中國經濟金融形勢特別是物價運行狀況，據判斷，中國央行可能將在強化財政貨幣政策協同的同時提出務實管用的增量政策措施：一方面，結構性貨幣政策工具繼續降價、增量、擴圍，定向支持科技融資、普惠金融、「六張網」建設，推動新舊動能轉換；另一方面，多種貨幣政策工具的統籌運用也值得期待。

匯率 央行 會議

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