張雪機車大張旗鼓包機赴義大利觀賽 結果集體遭竊…已報警處理

大陸摩托車品牌「張雪機車」近日大張旗鼓包機帶領近200名人前往義大利觀看世界超級摩托車錦標賽（WSBK），卻在當地集體遭竊。據「政事兒」微信公眾號報導，有團隊成員發布影片稱，它們所搭乘的遊覽車遭竊賊光顧，多人財物被偷，包括背包、衣物、運動相機、現金及行動電源等，目前團隊已報警處理。

據IT之家報導，張雪機車創辦人張雪本月24日晚間兌現此前公開承諾，包機帶領包括員工、供應商等約200人團隊前往義大利，觀看2026年WSBK義大利克雷莫納站的賽事。其中約170人搭乘包機從重慶出發，其餘約30人自行前往義大利會合。

IT之家指，張雪此前曾在受訪時承諾，若車隊成績好，將帶員工赴海外觀賽。登機前，張雪還與員工互動，高喊「老闆畫的餅好不好吃」，員工齊聲回應，相關影片在社群平台流傳。此次行程共5天，費用由公司承擔，涵蓋吃穿住行及統一服裝，張雪的兒子張擎天也一同隨行。

值得注意的是，大陸旅行團在義大利搭乘遊覽車期間遭竊並非首例。去年7月，一個由32名大陸遊客組成的旅行團在義大利比薩斜塔遊覽後，前往一間較偏僻的餐廳用餐，返回時發現巴士車門遭撬開，車上行李、背包及貴重物品幾乎全數失竊，損失據稱高達數十萬歐元。

事發後遊客報警，義大利警方約2小時後才抵達現場，並以缺乏監視器畫面、難以追蹤等理由表示難以處理。警方還向遊客稱，這類案件在當地「每天都會發生」，警方也「無能為力」。