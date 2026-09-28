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大陸擬允許阿里、字節跳動購輝達新晶片 已要求申報採購計畫

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸政府據報可能允許阿里巴巴、字節跳動等企業購買輝達RTX PRO 5500新晶片。路透
大陸政府據報可能允許阿里巴巴、字節跳動等企業購買輝達RTX PRO 5500新晶片。路透

大陸政府據報已釋出訊號，可能允許字節跳動阿里巴巴等部分大陸企業購買輝達（Nvidia）一款用於高階專業電腦的新晶片

路透27日引述美國科技網站The Information報導，兩名知情人士指出，中國工業和信息化部近期要求包括字節跳動、阿里巴巴在內的企業，申報購買輝達本月推出、用於高階專業電腦的RTX PRO 5500晶片計畫。

報導稱，工信部已告知部分大陸企業，政府有意批准相關採購。一些產業高層預期，RTX PRO 5500晶片可避開美國出口限制。路透表示，目前無法立即獨立核實這項報導。

另據明報引述彭博與The Information報導，工信部要求相關企業列出預計購買的晶片數量及用途，據悉字節跳動可能採購100萬枚RTX PRO 5500。不過，官方尚未說明何時批准申請，以及會批准多少數量，因此企業最終採購規模仍可能有所變動。

輝達發言人回應路透表示，美國企業目前仍受到多重限制，包括「過時的美國出口管制」，以及大陸自身對美國進口產品的限制。該發言人並稱，部分美國出口管制甚至涵蓋近5年前推出的遊戲產品。

阿里巴巴與字節跳動未立即回應路透的置評請求，路透當時也未能立即聯繫到大陸政府置評。

晶片 輝達 字節跳動 阿里

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