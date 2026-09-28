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中國8月工業企業利潤年增4.2% 再創年內新低

中央社／ 台北28日電

中國國家統計局今日公布，8月規模以上工業企業利潤年增4.2%，7月為年增11.2%，再創年內新低。官方指是受去年同期較高基數影響。今年前8個月，規模以上工業企業利潤年增15.7%，也較今年前7個月的年增17.6%放緩。

綜合陸媒的報導，中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧指出，電子行業對利潤增長拉動明顯。以人工智慧為代表的新技術應用加快拓展，帶動相關領域需求擴大，推動電子行業利潤高速增長，1至8月份，電子行業利潤較去年同期增長1.1倍，對全部年主營業務收入人民幣2000萬元規模以上工業企業利潤增長的貢獻率達62.0%。

其中，新能源汽車、物聯網、算力中心等新興場景帶動晶片需求增加，與之相關的光電子器件製造、分離式半導體元件製造行業利潤分別增長72.0%、51.8%。

此外，高技術製造業引領作用突出，1至8月份，規模以上高技術製造業利潤年增54.7%。在算力基礎設施加速建設帶動下，光纖製造、光纜製造行業利潤分別增長5.3倍和1.0倍。

于衛寧表示，下階段要發揮好宏觀政策效能，擴內需，優供給，推動新舊動能加快轉換，增強經濟發展內生動力，推動工業經濟持續向新向優發展。

路透報導指出，由於中國消費疲軟和部分產業產能過剩，企業越來越難以維持定價權，工廠依賴海外市場獲取更高利潤，而在地緣政治緊張升高、貿易順差受到更多審查之際，這種轉變恐進一步加深中國對出口的依賴。

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