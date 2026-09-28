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AI需求大爆發 支撐大陸前8月工業企業利潤增15.7%

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸國家統計局28日公布的數據顯示，今年前8月規模以上工業企業利潤年增15.7%，其中電子行業利潤年增1.1倍。中新社
大陸國家統計局28日公布的數據顯示，今年前8月規模以上工業企業利潤年增15.7%，其中電子行業利潤年增1.1倍。中新社

大陸今年前8月規模以上工業企業利潤總額達5兆2719.8億元（人民幣，下同），年增15.7%，低於1至7月的17.6%。其中，受惠於人工智慧（AI）需求的大爆發，電子行業利潤年增1.1倍，對全部規上工業企業利潤增長的貢獻率達62%。

據大陸國家統計局官網28日公布的數據，1至8月規模以上工業企業營業收入年增6.6%，帶動利潤年增15.7%。從三大門類看，採礦業利潤增長35.1%，製造業增長17.4%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業則下降12%。

大陸國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，電子行業對利潤增長拉動明顯。以AI為代表的新技術應用加快拓展，帶動相關領域需求擴大，1至8月電子行業利潤年增1.1倍，成為規上工業企業利潤較快增長的重要支撐。

其中，新能源汽車、物聯網、算力中心等新興場景帶動晶片需求增加，光電子器件製造、半導體分立器件製造行業利潤分別增長72%、51.8%；電子專用材料製造、電子電路製造行業利潤則分別增長2.3倍、49.1%。

高技術製造業方面，1至8月規模以上高技術製造業利潤年增54.7%，增速高於全部規上工業39個百分點。在算力基礎設施加速建設帶動下，光纖製造、光纜製造行業利潤分別增長5.3倍和1倍。

原材料製造業方面，1至8月利潤年增47.3%，拉動全部規上工業企業利潤增長6.2個百分點。其中，化工行業利潤增長51%，有色金屬產業增長82.9%，石油加工行業由虧轉盈，實現利潤總額562.9億元。

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