AI需求大爆發 支撐大陸前8月工業企業利潤增15.7%

中國大陸緊鑼密鼓發展人形機器人，連帶也帶來由柔性感知帶動的「觸覺革命」。不僅正在重新定義人機互動的邊界，更為中國大陸開啟了一個千億級新藍海，它就是機器人需要使用的電子柔性皮膚（Tactile Sensing Skin）。 當具身智慧（Embodied AI）與人形機器人迅速從科幻走入現實，大眾的注意力多集中於晶片算力、大模型演算法與關節電機。然而，要讓機器人真正從工廠走入複雜的家庭環境，完成手抓雞蛋、打螺絲乃至和人類親密互動等高精度動作，被譽為機器人「第二大感知器官」的核心技術電子柔性皮膚正在爆發。

2026-09-28 09:01