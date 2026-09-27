大陸「土地財政」收入大降 穩不住但也離不開

中國的「土地財政」收入降幅擴大，如今地方建設幾乎只能依賴中央提供的專項債，但這又造成地方政府的利息資金壓力增加。陸媒形容，當前土地財政面臨「穩不住、離不開、回不去」的困境。

經濟觀察報今天刊發報導，儘管中國1至8月的一般公共預算收入年增5.7%，但是政府性基金預算數據卻是另一幅景象：1至8月，國有土地使用權出讓收入人民幣1兆3753億元（約新台幣6.46兆元），年減幅度高達28.6%，比起2025年的降幅幾乎翻倍。

2020年，中國國有土地使用權出讓收入達到人民幣8.4兆元的峰值，此後連年負成長。2025年，這項收入為4兆1518億元，年減14.7%，與峰值相比，少了約4.3兆元，縮水過半。專家直言，今年要實現2025年的4兆元目標近乎不可能。

所謂「土地財政」一般指最主要的國有土地使用權出讓收入。

一名縣財政局負責人說：「一般公共預算就是保工資、保運轉的『吃飯錢』，真正幹活的錢：修路、搞建設、還舊債，全指著土地出讓收入。現在地賣不動了，這個窟窿拿什麼補？」

他分析，以前政府性基金預算收入主要來自土地財政，是自有收入。目前，專項債成為基金預算的主要資金來源，意味著地方基建投資越來越依賴舉債而非自有收入。這帶來兩個問題：一是償還債券利息的資金壓力越來越大；二是一旦債券發行規模剎車，對基層「三保」（保民生、保工資、保運轉）和地方財政體系的衝擊也會比較大。

2025年全國債務付息支出1兆3491億元，比上年增加4.8%。

這名縣級財政部門負責人很焦慮，今年土地出讓收入大幅下滑，地方的債務率該如何穩住。

中國的土地財政正面臨根本性變化，但也不能完全拋開。

遼寧大學地方財政研究院院長王振宇表示，從短期看，儘管國有土地使用權出讓收入的財力貢獻水準在逐年下降，但其關鍵意義在於充實地方政府的現金保有量，用以滿足當期各項支出需求。這對目前地方財政來說仍然是非常重要的。

有些人認為，地方政府應當另外創造收入，譬如購買廉租房再收租金，或是參與優質企業的投資，但王振宇認為可行性都不高。因為地方財力普遍吃緊，拿不出錢來投資，而且資金成本與租金回報率很難打平，真正能夠帶來收益的企業也是少數。

他說，當下解決地方財政困難，重在有效注入流動性。「發展才是硬道理」，只有做大財政經濟蛋糕，加快國家稅收的建設，才會有效解決因土地財政等引致的各項矛盾和問題。