陸本土競爭 美企首要難題 上海美國商會：中美應維持貿易政策穩定

中美元首會晤落幕，上海美國商會會長鄭藝表示，過去幾年中美關係一直是美國企業在中國大陸面臨的首要挑戰，但今年最新調查顯示，中美關係已降為第二大挑戰，當前首要難題轉為大陸本土競爭；他認為，兩國政府持續對話，以及維持貿易政策與出口管制措施穩定，有助企業降低經營不確定性。

大陸環球電視網（CGTN）報導，鄭藝近日受訪指出，美國企業認為，中國大陸仍有很多商機，當然面臨一些挑戰。就機會而言，大陸過去幾年確實透過縮減外商投資負面清單，進一步向外資開放。

鄭藝稱，中國大陸過去幾年一直在縮減這份負面清單，2024年版已縮減至29個類別，仍有空間進一步縮減，開放更多領域，例如電信服務、醫療及醫療保健等領域。

談到中美關係，鄭藝表示，隨著雙方建立「建設性、戰略穩定」新關係框架，這對企業而言是好消息，因為企業一直在尋求穩定。

鄭藝指出，對企業而言，維持貿易政策及出口管制措施穩定，有助降低在陸經營的不確定性。他提到，過去幾年中美關係曾是美國企業在大陸面臨的「首要挑戰」，但今年最新調查顯示，中美關係已降為「第二大挑戰」，本土競爭則成為首要挑戰。鄭藝說，今年5月川普與習近平在北京舉行峰會後，企業感受好了很多。

至於在AI方面，鄭藝表示，中美是AI領域兩大主要參與者，中國大陸的開源模型可讓包括全球南方國家在內的開發中國家更多使用者取得相關技術。他希望兩國能相互補足、彼此學習。

鄭藝並指，AI治理已成為重要議題。去年很少企業認為有必要建立美中AI治理對話，但日前兩國元首在華府會晤，AI已被列入議程。而再往下來看，企業當然也可以相互學習，不論是開源還是閉源模型。

此外，美中貿易全國委員會（USCBC）會長譚森（Sean Stein）表示，美國商界最關注的是更多確定性，不少美國企業仍希望留在中國大陸，該委員會會員企業中超過半數計畫今年繼續對中國大陸加碼投資。

譚森認為，美國商界最關注中美元首會晤所帶來的更多確定性，這將為美中經貿合作前景帶來積極效應。合作是雙行道，中美經貿關係的穩定既需要拉長合作清單，也需要壓縮問題清單。他稱，不少美國企業希望留在中國大陸，除了中國的市場規模，蓬勃的創新活力也讓企業看到發展機遇。