大陸矽電容業融資潮湧現

大陸消費股跌至近十年低點，與AI帶動的科技股表現形成明顯落差。北京推動發展AI，在帶動出口的同時，也吸引資金流向AI企業，但對內需的帶動有限。彭博形容大陸消費股正陷入「失落的十年」（lost decade）。

2026-09-28 01:04