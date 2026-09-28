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大陸矽電容業融資潮湧現
受到光通訊、AI晶片需求大增，矽電容也備受重視。近期包括朗矽科技、矽謙半導體等大陸矽電容企業獲得人民幣億元級融資，伴隨國際大廠擴大投入，可看到陸企正掌握機會加速布局矽電容腳步。
矽電容是利用半導體製程製造的電容，它可以做得非常薄，也能直接放在晶片旁，甚至嵌進封裝基板，當前AI晶片功耗衝向千瓦等級，AI晶片瞬間需要大量電流時，矽電容能更快穩住電壓，成為先進封裝一項關鍵元件。
朗矽科技近日宣布完成近人民幣2億元Pre-A+輪融資，本輪資金將研發矽電容、矽電阻等矽基無源器件，並投入核心團隊擴充、關鍵設備採購及規模化量產交付，本輪融資後公司累計融資金額近人民幣3億元。
今年內，許多大陸矽電容企業陸續完成融資，矽謙半導體1月完成人民幣億元級戰略融資；4月，該公司又完成人民幣數億元增資；森丸電子9月完成人民幣億元級A輪融資。
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