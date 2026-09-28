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陸車企補能競賽戰火升級 產業呈現換電與充電雙線格局發展

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸車企在補能賽道（主要分為換電與充電兩大路線）的競爭持續升級。整體而言，大陸車企呈現「兆瓦閃充極速擴張」與「換電模式走向標準化」雙線發展格局。 （新華社）
大陸車企在補能賽道（主要分為換電與充電兩大路線）的競爭持續升級。整體而言，大陸車企呈現「兆瓦閃充極速擴張」與「換電模式走向標準化」雙線發展格局。 （新華社）

大陸車企在補能賽道（主要分為換電與充電兩大路線）的競爭持續升級，吉利發布新一代智充技術，配套充電樁單槍峰值功率可以達到約2,250千瓦，理想也入局15C充電。

另一方面，蔚來宣告建成9,431座充換電站，持續鎖定換電賽道。整體而言，大陸車企呈現「兆瓦閃充極速擴張」與「換電模式走向標準化」雙線發展格局。

「C」意指充電倍率單位，1C代表1小時充滿，15C理論上4分鐘即可充滿電池。15C已經成為龍頭企業共同爭奪技術高地。今年3月，比亞迪發布第二代刀片電池和閃充技術，10%至70%充電約5分鐘。

界面新聞報導，動力電池專家弗雷劉表示，比亞迪發布兆瓦閃充後，「大家相當於被拖進了一場軍備競賽」。

緊接著，4月寧德時代發布第三代神行超充電池，達到峰值15C，10%至80%充電3分44秒；理想汽車在把欣旺達與中創新航納入電芯代工合作後，正把目標延伸至15C超充和固態電池。

吉利現已布局超過2,500座充電站和1.2萬把充電槍，覆蓋大陸232座城市。其中，超快充站超過1,500座，快充槍超過7,000把。按規劃，到2027年底，吉利將建成超過2.2萬座充電站，其中智充站超過1.5萬座。此前比亞迪目標是，2026年底前在大陸全國建成2萬座閃充站。

比亞迪今年3月發布第二代刀片電池及閃充技術。與之配套的閃充樁單槍最大功率達到1,500千瓦。截至8月28日，比亞迪已在大陸全國建成1萬座閃充站。

一段時間以來，大陸的補能分為充電跟換電兩條路線，目前兩條路線都有車企持續深化。其中，充電的代表為吉利、比亞迪等；換電代表為蔚來。

換電方面，蔚來加電日近日舉行，隨著第4,125座蔚來換電站在賽里木湖上線運營，蔚來絲綢之路換電路線正式全線貫通。且其第五代換電站實現了跨品牌服務，進一步開放生態。

大陸官方首個換電互換性國家標準在3月正式落地，統一電池包規格、機械接口等核心標準，解決換電模式曾長期面臨「重資產、標準不一」的痛點。也為換電賽道帶來積極發展要素。

充電樁 比亞迪 大陸

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