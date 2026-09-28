大陸電動車攻美…遲早的事

中美元首會晤落幕，汽車議題未成談判焦點，然而，日媒報導，此次會談雖未達成允許大陸電動汽車進入美國市場的「大交易」，但在許多觀察人士看來，大陸電動汽車以某種形式進入美國市場幾乎已成定局。

報導指出，美國車企及產業團體擔心政策鬆動後競爭加劇，福特執行長法利此前已告訴員工，公司正為未來五到十年大陸車企進入美國市場做準備。

報導稱，會談前業界普遍猜測，川普會把汽車當作與中方談判的籌碼。川普曾說，若大陸汽車製造商在美國建廠並創造就業崗位，他將允許其在美國生產汽車。當前因成品車關稅超過100%，加上大陸製造汽車搭載的軟體受限制，大陸汽車實際被排除在美國市場外。

據報導，會中似乎並未提及大陸汽車。比亞迪等大陸車企高管雖前往美國，但沒有出席白宮國宴。有日本汽車零部件企業高層稱，「我們目前算是熬過了這場危機」，但日本車企擔心，一旦比亞迪等陸企開始在美國生產，它們將因價格競爭丟掉生意。

儘管如此，分析人士仍認為，大陸汽車進入美國市場只是時間問題。據GlobalData數據，2021年大陸品牌汽車全球市占率為15%，預計2026年增至24%；大陸汽車出口量有望在2026年首次突破1,000萬輛。