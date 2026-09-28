中秋十一假期點燃消費動能

今年大陸的中秋與十一假期僅隔三個工作日，「請三休十三」的拼假方案引起討論，加上多地秋假政策，形成近年來少有的超長出行窗口。從文旅出行到實體零售，多個消費領域迎來高峰期。

中新社報導，據航旅縱橫發布的二○二六年中秋十一假期出行預測報告，截至九月十四日，九月廿五日至十月七日大陸國內航線機票預訂量超八五八萬張，同比增超百分之十。其中二千公里以上長線航線預訂量超一七四萬張，同比增約百分之十四。

同程旅行數據也顯示，截至九月十四日，中秋十一假期，酒店五天以上長住訂單相較去年同期提升約七個百分點。不少網友表達了出行意願。

大陸官方經濟日報刊文表示，傳統節日不只是休閒節點，更是蘊藏巨大潛力的文化富礦。把深厚的文化勢能精準轉化為可持續的消費動能，也顯示出文旅融合、產業升級的廣闊空間。

大陸文化和旅遊部日前啟動二○二六年全國國慶文化和旅遊消費月，從九月下旬至十月底，各地將舉辦超二萬場次文旅活動，發放超三點一億元人民幣消費券等消費補貼。中國旅遊研究院研究員黃璜表示，這些補貼不僅直接帶動消費，還將體現在就業帶動、稅收貢獻、產業聯動等方面。

大陸消費結構正發生深層次變化。人民網「雙節消費觀察」指出，場景消費「上新」「提質」，更豐富的選擇、更舒心的體驗，是推動遊客假期出遊的關鍵所在。

同程研究院認為，今年中秋十一假期呈現出時間延長、空間拓寬、體驗深化等三大趨勢特徵，用戶從走馬觀花轉向沉浸式深度遊，品質與體驗已成為消費決策的核心驅動力。