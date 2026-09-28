500兆瓦衝擊式水電機組轉輪交付

九月廿三日，四川德陽，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的世界單機容量最大五百兆瓦衝擊式水電機組核心部件「東方藍蓮」首台轉輪正式交付。

據悉，外形如一朵盛放藍蓮花的轉輪，將奔赴數千公里之外的青藏高原，裝備大唐紮拉水電站一號機組。該轉輪外徑約六點二米，重約八十噸，是機組整套設備中最後一件關鍵核心部件。該轉輪百分之九十以上製造過程採用數位化、智慧化生產，製造精度達到行業領先水準，各項檢測指標均達精品標準，標誌著大陸在高水頭、大容量衝擊式水電機組核心裝備領域取得重大突破。

大唐扎拉水電站是目前世界在建綜合難度最大的衝擊式水電項目，東方電機負責該電站一號機組的研製供貨。

目前，該機組的配水環管、定子、轉子、球閥等部件已完成現場安裝，待轉輪就位後，力爭今年年底具備運行調試條件。電站全面投運後，每年可提供近四十億千瓦時高原綠電，節約標準煤一百卅萬噸，減少二氧化碳排放三四二萬噸，推動大陸衝擊式水電機組研製實現從「跟跑」、「並跑」到「領跑」的歷史性跨越。

早在二○一三年，東方電機就啟動了衝擊式水電機組研究製造和科研儲備。二○二三年，自主研製的一百五十兆瓦級衝擊式轉輪投入工程應用，填補多項技術空白。同年十二月，五百兆瓦「東方藍蓮」轉輪敲定結構設計、進入加工環節。歷經三年攻關，二○二六年六月，轉輪完成全部機械加工，九月順利通過靜平衡試驗。至此，大唐扎拉水電站一號機組全套設備研製任務收官。