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500兆瓦衝擊式水電機組轉輪交付

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
由東方電機自主研製的世界單機容量最大五百兆瓦衝擊式水電機組核心部件「東方藍蓮」，首台轉輪日前正式交付。本報德陽傳真
由東方電機自主研製的世界單機容量最大五百兆瓦衝擊式水電機組核心部件「東方藍蓮」，首台轉輪日前正式交付。本報德陽傳真

九月廿三日，四川德陽，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的世界單機容量最大五百兆瓦衝擊式水電機組核心部件「東方藍蓮」首台轉輪正式交付。

據悉，外形如一朵盛放藍蓮花的轉輪，將奔赴數千公里之外的青藏高原，裝備大唐紮拉水電站一號機組。該轉輪外徑約六點二米，重約八十噸，是機組整套設備中最後一件關鍵核心部件。該轉輪百分之九十以上製造過程採用數位化、智慧化生產，製造精度達到行業領先水準，各項檢測指標均達精品標準，標誌著大陸在高水頭、大容量衝擊式水電機組核心裝備領域取得重大突破。

大唐扎拉水電站是目前世界在建綜合難度最大的衝擊式水電項目，東方電機負責該電站一號機組的研製供貨。

目前，該機組的配水環管、定子、轉子、球閥等部件已完成現場安裝，待轉輪就位後，力爭今年年底具備運行調試條件。電站全面投運後，每年可提供近四十億千瓦時高原綠電，節約標準煤一百卅萬噸，減少二氧化碳排放三四二萬噸，推動大陸衝擊式水電機組研製實現從「跟跑」、「並跑」到「領跑」的歷史性跨越。

早在二○一三年，東方電機就啟動了衝擊式水電機組研究製造和科研儲備。二○二三年，自主研製的一百五十兆瓦級衝擊式轉輪投入工程應用，填補多項技術空白。同年十二月，五百兆瓦「東方藍蓮」轉輪敲定結構設計、進入加工環節。歷經三年攻關，二○二六年六月，轉輪完成全部機械加工，九月順利通過靜平衡試驗。至此，大唐扎拉水電站一號機組全套設備研製任務收官。

水電 機組 青藏高原

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