9台企簽約 共建兩岸科創中心

近日，以「科技引領產業融合，數智賦能健康未來」為主題的第廿九屆京台科技論壇在在北京經濟技術開發區舉辦，吸引台灣工商、科技界人士和公協會負責人及台商代表等七百餘人參加。大會聚焦人工智慧、醫藥健康、新能源汽車等前沿熱點，促進兩岸共探技術新趨勢、共商產業新路徑、共拓合作新空間。一批合作專案落地簽約，結出兩岸經濟科技創新合作碩果。

論壇開幕式上，兩岸經濟科技合作企業專案簽約儀式舉行。美格綠能、伽利略科技等九家台企簽約，共建兩岸科技創新中心；十六家生物醫藥、新一代資訊技術等京台企業現場達成經濟、科技專案合作，為兩岸創新資源對接和產業合作提供新的支撐。

本屆論壇將智慧醫療作為重要議題，現場發布廿項兩岸創新醫學轉化與產業促進新技術，並舉行兩岸智慧醫療產業合作聯盟夥伴簽約儀式，十六家單位加入兩岸智慧醫療產業合作聯盟，推動兩岸科技交流合作進一步向具體產業領域和應用場景延伸。

主題演講環節，多位元演講嘉賓從經濟發展、生物醫學、數位技術等不同角度分享觀察與思考，多領域觀點交匯，為與會嘉賓研判產業風向、尋找潛在合作方向提供了豐富參考。

論壇配套設置的科技成果展區亮出兩岸最新科創成果，現場演奏的人形機器人、張雪機車、量子點光刻膠等一批創新成果吸引了大量參會觀眾觀看交流。