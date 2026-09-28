聽新聞
0:00 / 0:00

美企挑戰 上海美國商會：陸本土競爭居首

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

中美元首會晤落幕，上海美國商會會長鄭藝表示，過去幾年，「中美關係」一直是美國企業在中國大陸面臨的首要挑戰，但今年最新調查顯示，中美關係已降為第二大挑戰，當前首要難題轉為「大陸本土競爭」。他認為，兩國政府持續對話，以及維持貿易政策與出口管制措施穩定，有助企業降低經營不確定性。

據大陸環球電視網（ＣＧＴＮ）廿五日消息，鄭藝近期接受訪問時指出，美國企業仍然認為，大陸有很多商機，當然也面臨一些挑戰。所以就機會而言，大陸過去幾年確實透過縮減外商投資負面清單，進一步向外資開放。

鄭藝稱，大陸過去幾年一直在縮減這份負面清單。二○二四年版負面清單已縮減至廿九個類別，大陸仍有空間進一步縮減清單，進一步開放更多領域，例如電信服務、醫療及醫療保健等領域。

談到中美關係，鄭藝表示，隨著雙方建立「建設性戰略穩定」的新關係框架，來界定中美關係，這對企業而言是好消息，因為企業一直在尋求穩定。他認為，兩國政府保持對話可提供穩定，若貿易政策及出口管制措施能維持穩定，將對企業營運非常有幫助。

鄭藝進一步指出，對企業而言，維持貿易政策及出口管制措施穩定，有助降低在大陸經營的不確定性。他提到，過去幾年中美關係曾是美國企業在大陸面臨的「首要挑戰」，但今年最新調查顯示，中美關係已降為「第二大挑戰」，本土競爭則成為首要挑戰。鄭藝說，五月川普與習近平在北京舉行峰會後，企業的感受好了很多。

至於在ＡＩ方面，鄭藝表示，中美是ＡＩ領域兩大主要參與者，大陸的開源模型可讓包括全球南方國家在內的開發中國家更多使用者取得相關技術。他希望兩國能相互補足、彼此學習。

鄭藝並指，ＡＩ治理已成為重要議題。去年很少企業認為有必要建立美中ＡＩ治理對話，但日前兩國元首在華府會晤，ＡＩ已被列入議程。而再往下來看，企業當然也可以相互學習，不論是開源還是閉源模型。

美國商會 上海 美企 中美關係

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川習會增經貿確定性？美中貿易委會：美企續留大陸信心未減

中美關係何去何從？玉淵譚天：競爭要你追我趕 不必你輸我贏

習近平：中美競爭有度分歧可控 可以相互成就、造福世界

王毅談成果：中美建構尊重、公平、對等關係

相關新聞

彭博：大陸消費股陷「失落的十年」MSCI相關指數近半年下跌18%

大陸消費股跌至近十年低點，與AI帶動的科技股表現形成明顯落差。北京推動發展AI，在帶動出口的同時，也吸引資金流向AI企業，但對內需的帶動有限。彭博形容大陸消費股正陷入「失落的十年」（lost decade）。

美企挑戰 上海美國商會：陸本土競爭居首

中美元首會晤落幕，上海美國商會會長鄭藝表示，過去幾年，「中美關係」一直是美國企業在中國大陸面臨的首要挑戰，但今年最新調查顯示，中美關係已降為第二大挑戰，當前首要難題轉為「大陸本土競爭」。他認為，兩國政府持續對話，以及維持貿易政策與出口管制措施穩定，有助企業降低經營不確定性。

日媒預測 陸電動車進入美市場 幾成定局

中美元首會晤落幕，汽車議題未成談判焦點，但大陸電動車進入美國市場的可能性備受關注。日媒報導，此次會談未達成允許大陸電動車赴美的「大交易」，但美國車企及產業團體擔心政策鬆動後競爭加劇。福特執行長法利此前已告訴員工，公司正為未來五到十年大陸車企進入美國市場做準備。

9台企簽約 共建兩岸科創中心

近日，以「科技引領產業融合，數智賦能健康未來」為主題的第廿九屆京台科技論壇在在北京經濟技術開發區舉辦，吸引台灣工商、科技界人士和公協會負責人及台商代表等七百餘人參加。大會聚焦人工智慧、醫藥健康、新能源汽車等前沿熱點，促進兩岸共探技術新趨勢、共商產業新路徑、共拓合作新空間。一批合作專案落地簽約，結出兩岸經濟科技創新合作碩果。

500兆瓦衝擊式水電機組轉輪交付

九月廿三日，四川德陽，由東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）自主研製的世界單機容量最大五百兆瓦衝擊式水電機組核心部件「東方藍蓮」首台轉輪正式交付。

中秋十一假期點燃消費動能

今年大陸的中秋與十一假期僅隔三個工作日，「請三休十三」的拼假方案引起討論，加上多地秋假政策，形成近年來少有的超長出行窗口。從文旅出行到實體零售，多個消費領域迎來高峰期。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。