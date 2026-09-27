理想汽車研發電池野心擴張 目標延伸至固態電池

理想汽車在把欣旺達與中創新航納入電芯代工合作後，其自研電池的路線進一步展開。量產端，自研5C電池將陸續進入新款理想MEGA、i9以及後續上市的i6等車型；研發端，理想把目標延伸至15C超充和固態電池。

界面新聞報導，理想在電池領域的野心持續擴張，理想汽車動力電池高級總監柳志民表示，公司同時也在探索固態電池路線，在材料層、界面層和器件層都在進行技術研究，目前已經做出了5安時樣品等階段性成果。

柳志民表示，理想目前固態電池的研發能力與寧德時代等頭部廠商還存在比較大的差距，距離規模化量產還有一定距離。全固態電池本身也尚未在行業內實現規模化應用。

此前，比亞迪提出固態電池落地時間表，預計落地時間釘在2027年。公司規劃當年第1季小批量示範裝車，產量控制在千台級別，首批車型鎖定仰望U9與漢EV高端版，2028年啓動大批量上車，2030年前後實現固液同價的大規模商業化普及。

大陸電池巨頭寧德時代董事長曾毓群近期針對固態電池時間表，再度強調，固態技術成熟度僅到4，離真正的商業化（技術成熟度要到9）遠未到來；再更早之前的2024年，寧德時代首席科學家吳凱曾說，寧德時代目標到2027年達到7-8的水平。

近期大陸車企掀起「去寧德時代化」風潮，而理想汽車在這一波浪潮中十分積極，比如在2026年9月4日出資人民幣26.5億元增資欣旺達動力，交易完成後合計持有其11.17%的股份，躍升為第二大股東；同時宣佈自研電池將在後續全面搭載到旗下所有車型，2026款理想i6在工信部申報中，動力電池已徹底棄用寧德時代，換裝由欣旺達與中創新航供應的電芯，且不再保留寧德時代版本。