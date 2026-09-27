快訊

地方不捨！苗栗縣竹南鎮前鎮長康世明病逝 享年57歲

連假搭車人潮增…自由座旅客湧進商務車廂 高鐵提醒：不開放站立

6旬男成死屍…公車離奇死亡時間軸曝光 中秋前一晚上車後就未下車

聽新聞
0:00 / 0:00

理想汽車研發電池野心擴張 目標延伸至固態電池

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
理想汽車在把欣旺達與中創新航納入電芯代工合作後，把研發目標延伸至15C超充和固態電池。新華社
理想汽車在把欣旺達與中創新航納入電芯代工合作後，把研發目標延伸至15C超充和固態電池。新華社

理想汽車在把欣旺達與中創新航納入電芯代工合作後，其自研電池的路線進一步展開。量產端，自研5C電池將陸續進入新款理想MEGA、i9以及後續上市的i6等車型；研發端，理想把目標延伸至15C超充和固態電池。

界面新聞報導，理想在電池領域的野心持續擴張，理想汽車動力電池高級總監柳志民表示，公司同時也在探索固態電池路線，在材料層、界面層和器件層都在進行技術研究，目前已經做出了5安時樣品等階段性成果。

柳志民表示，理想目前固態電池的研發能力與寧德時代等頭部廠商還存在比較大的差距，距離規模化量產還有一定距離。全固態電池本身也尚未在行業內實現規模化應用。

此前，比亞迪提出固態電池落地時間表，預計落地時間釘在2027年。公司規劃當年第1季小批量示範裝車，產量控制在千台級別，首批車型鎖定仰望U9與漢EV高端版，2028年啓動大批量上車，2030年前後實現固液同價的大規模商業化普及。

大陸電池巨頭寧德時代董事長曾毓群近期針對固態電池時間表，再度強調，固態技術成熟度僅到4，離真正的商業化（技術成熟度要到9）遠未到來；再更早之前的2024年，寧德時代首席科學家吳凱曾說，寧德時代目標到2027年達到7-8的水平。

近期大陸車企掀起「去寧德時代化」風潮，而理想汽車在這一波浪潮中十分積極，比如在2026年9月4日出資人民幣26.5億元增資欣旺達動力，交易完成後合計持有其11.17%的股份，躍升為第二大股東；同時宣佈自研電池將在後續全面搭載到旗下所有車型，2026款理想i6在工信部申報中，動力電池已徹底棄用寧德時代，換裝由欣旺達與中創新航供應的電芯，且不再保留寧德時代版本。

電池 理想汽車 寧德時代

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

寧德時代市值四個月蒸發3兆 車企集體「去寧化」

川習會後未達陸電動車大交易 日媒：以某種形式進入美國幾成定局

貝萊德策略師指出AI投資趨勢：超級周期與商業化速度

華為推新AI晶片叫陣輝達 昇騰960明年第1季提前亮相

相關新聞

AI熱潮吸走資金 外媒：陸消費股陷入「失落十年」

大陸消費股近期跌至近10年低點，與AI概念帶動的科技股表現形成落差。彭博指出，過去六個月MSCI中國消費類股分類指數下跌約18%，AI權重較高的科技指數則已升至2016年水準的兩倍以上。北京推動發展AI，在帶動出口的同時，也吸引資金流向AI企業，但對內需的帶動有限，彭博形容大陸消費股正陷入「失落的十年」（lost decade）。

理想汽車研發電池野心擴張 目標延伸至固態電池

理想汽車在把欣旺達與中創新航納入電芯代工合作後，其自研電池的路線進一步展開。量產端，自研5C電池將陸續進入新款理想MEGA、i9以及後續上市的i6等車型；研發端，理想把目標延伸至15C超充和固態電池。

川習會後未達陸電動車大交易 日媒：以某種形式進入美國幾成定局

中美元首會晤落幕，汽車議題未成談判焦點，但大陸電動車進入美國市場的可能性備受關注。日媒報導，此次會談未達成允許大陸電動車赴美的「大交易」，但美國車企及產業團體擔心政策鬆動後競爭加劇。福特執行長法利此前已告訴員工，公司正為未來5到10年大陸車企進入美國市場做準備。

醫療器械貿易談判「歐盟拒妥協」 中國表不滿

醫療器械公共採購和中國插電式混動汽車（PHEV）進口，一直是中國與歐盟談判的焦點，知情人士表示，本周在北京開展磋商後，中方與歐盟在醫療器械貿易問題上仍「陷入僵局」，兩名中方消息人士形容與布魯塞爾的談判「困難重重」，並表達了對「歐盟不靈活且不願妥協」的不滿。

韓媒：韓中FTA對韓經濟貢獻率僅0.13% 遠不如預期

南韓產業通商部提交國會近日一份報告顯示，韓中自由貿易協定（FTA）生效後對南韓經濟成長的實際貢獻不如政府預期。南韓國會產業通商資源中小風險企業委員會委員、最大在野黨國民力量議員崔秀珍分析指，2015年至2020年間，韓中FTA對南韓國內生產總值（GDP）成長的貢獻率僅0.13%，與政府原估10年累計貢獻率0.96%相比，實際貢獻僅約四分之一。

上海美國商會：中美關係已退居在陸美企第二大挑戰

中美元首會晤落幕，上海美國商會會長鄭藝表示，過去幾年中美關係一直是美國企業在大陸面臨的首要挑戰，但今年最新調查顯示，中美關係已降為第二大挑戰，當前首要難題轉為大陸本土競爭；他認為，兩國政府持續對話，以及維持貿易政策與出口管制措施穩定，有助企業降低經營不確定性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。