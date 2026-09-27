AI熱潮吸走資金 外媒：陸消費股陷入「失落十年」

大陸消費股近期跌至近10年低點，與AI概念帶動的科技股表現形成落差。彭博指出，過去六個月MSCI中國消費類股分類指數下跌約18%，AI權重較高的科技指數則已升至2016年水準的兩倍以上。北京推動發展AI，在帶動出口的同時，也吸引資金流向AI企業，但對內需的帶動有限，彭博形容大陸消費股正陷入「失落的十年」（lost decade）。

彭博27日報導，大陸經濟發展不均是消費與科技類股表現分化的因素之一。北京近年推動發展先進科技，在帶動出口增長的同時，也吸引資金流向AI企業，但對國內需求的提振作用有限。

大陸8月社會消費品零售總額僅年增0.4%，10月1日至7日的「十一」長假通常是大陸旅遊和消費的重要時期，但目前幾乎沒有跡象表明，投資者對消費類股的悲觀情緒會在假期後緩解。房地產市場長期低迷、收入成長疲弱及消費信心不足，也持續影響消費支出。

上海謙璞投資管理有限公司基金經理陳實表示，「今年夏季的數據表明，消費支出並未出現復甦，也進一步印證目前仍只能押注出口。」陳實指出，「從市場角度看，這產生了擠出效應。投資者的資金越來越集中於人工智慧受益股，而消費等板塊則遭到無差別拋售。」

在最新財報季中，據彭博彙編數據，MSCI中國指數成分股的必需消費品企業獲利較市場預期低47%，非必需消費品企業則低近10%；相較之下，工業及科技企業業績優於預期。舍得酒業形容消費市場正處於「深度調整」，南京中央商場指出客流量及消費支出下滑，貴州茅台上半年淨利潤也下降。

美國銀行亞太區股票策略主管吳旖（Winnie Wu）分析，消費類股的困境，也發生在全球投資者冷落消費股、轉而追捧AI投資熱潮受益股的背景下。她說，就大陸而言，稅收徵管趨嚴等國內政策因素也加重家庭和企業的財務負擔。

部分原本大量持有消費股的大陸主動型基金已轉向AI股票；ETF也出現類似趨勢，據彭博彙編數據，流入科技基金的資金日益超過投資消費產品的基金。

消費股估值在下跌後已處於較低水準。彭博數據顯示，MSCI中國非必需消費品及消費必需品指數的預期本益比分別約11倍及13倍，資訊科技指數則約21倍。不過，北京不願採取大規模刺激措施以鼓勵消費，目前仍將影響消費板塊。

北京投資銀行香頌資本（Chanson & Co.）董事沈萌表示，在經濟長期放緩下，大陸消費股缺乏明確催化因素；他認為，長期而言科技產業有較強成長機會，消費股則可能持續面臨基本面疲弱及資金轉向其他領域的情況。

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