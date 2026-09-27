川習會後未達陸電動車大交易 日媒：以某種形式進入美國幾成定局

中美元首會晤落幕，汽車議題未成談判焦點，但大陸電動車進入美國市場的可能性備受關注。日媒報導，此次會談未達成允許大陸電動車赴美的「大交易」，但美國車企及產業團體擔心政策鬆動後競爭加劇。福特執行長法利此前已告訴員工，公司正為未來5到10年大陸車企進入美國市場做準備。

日經亞洲指，這次中美元首會談並未像一些分析師此前猜測的，達成允許大陸電動汽車進入美國市場的「大交易」。但在許多觀察人士看來，大陸電動汽車以某種形式進入美國市場幾乎已成定局。

報導稱，會談前業界普遍猜測，川普會把汽車當作與中方談判的籌碼。他曾說，若大陸汽車製造商在美國建廠並創造就業崗位，他將允許其在美國生產汽車。當前因成品車關稅超100%，加上大陸製造汽車搭載的軟體受限制，大陸汽車實際被排除在美國市場外。

據報導，會中似乎並未提及大陸汽車。比亞迪等大陸車企高管雖前往美國，但沒有出席白宮國宴。有日本汽車零部件企業高層25日稱，「我們目前算是熬過了這場危機」，但日本車企擔心，一旦比亞迪等陸企開始在美國生產，將因價格競爭丟掉生意。

儘管如此，分析人士仍認為，大陸汽車進入美國市場只是時間問題。據GlobalData數據，2021年大陸品牌汽車全球市占率為15%，預計2026年增至24%；大陸汽車出口量有望在2026年首次突破1,000萬輛。

不過，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問認為，美國國會對政策轉向的批評日益激烈，短期內放鬆對大陸汽車限制不太可能，美國汽車業及對華鷹派反對放鬆限制。9月初「汽車創新聯盟」致信國會，要求在2027年1月3日前立法，永久禁止在美國銷售、進口和生產大陸網聯汽車及其軟硬體。聯盟涵蓋通用、福特、Stellantis、豐田、大眾、現代、本田等。

此外，代表美國汽車製造商、供應商及經銷商的六大汽車產業協會18日聯名致信川普，呼籲將大陸汽車製造商拒之美國市場門外。白宮回應稱，正與美國汽車製造商合作，以重振美國汽車工業，同時保障美國國家和經濟安全。

路透指，福特執行長法利7月告訴員工，公司正為未來5到10年內大陸汽車製造商可能進入美國市場做準備。他曾多次強調比亞迪等陸企在產業中的競爭力，警告對手已來到美國「家門口」。福特執行董事長福特也說，美國不能指望永遠把大陸車企擋在門外。福特近期並宣布與大陸吉利在歐洲成立合資企業。