快訊

影／新北男陳屍公車3天…司機未發現照常發車 乘客見蜷曲人影嚇壞

拿大蟑螂當選舉圖騰！雲林這參選人看板超吸睛 本人親吐選「嘎爪」原因

iPhone 16 Pro用2年「電池健康度還100%」 他曝4招保養法：充電方式是關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會後未達陸電動車大交易 日媒：以某種形式進入美國幾成定局

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
日媒報導，雖然此次中美元首會晤未談及大陸汽車，但外界認為未來仍可能以某種形式進入美國市場。新華社
日媒報導，雖然此次中美元首會晤未談及大陸汽車，但外界認為未來仍可能以某種形式進入美國市場。新華社

中美元首會晤落幕，汽車議題未成談判焦點，但大陸電動車進入美國市場的可能性備受關注。日媒報導，此次會談未達成允許大陸電動車赴美的「大交易」，但美國車企及產業團體擔心政策鬆動後競爭加劇。福特執行長法利此前已告訴員工，公司正為未來5到10年大陸車企進入美國市場做準備。

日經亞洲指，這次中美元首會談並未像一些分析師此前猜測的，達成允許大陸電動汽車進入美國市場的「大交易」。但在許多觀察人士看來，大陸電動汽車以某種形式進入美國市場幾乎已成定局。

報導稱，會談前業界普遍猜測，川普會把汽車當作與中方談判的籌碼。他曾說，若大陸汽車製造商在美國建廠並創造就業崗位，他將允許其在美國生產汽車。當前因成品車關稅超100%，加上大陸製造汽車搭載的軟體受限制，大陸汽車實際被排除在美國市場外。

據報導，會中似乎並未提及大陸汽車。比亞迪等大陸車企高管雖前往美國，但沒有出席白宮國宴。有日本汽車零部件企業高層25日稱，「我們目前算是熬過了這場危機」，但日本車企擔心，一旦比亞迪等陸企開始在美國生產，將因價格競爭丟掉生意。

儘管如此，分析人士仍認為，大陸汽車進入美國市場只是時間問題。據GlobalData數據，2021年大陸品牌汽車全球市占率為15%，預計2026年增至24%；大陸汽車出口量有望在2026年首次突破1,000萬輛。

不過，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）高級顧問認為，美國國會對政策轉向的批評日益激烈，短期內放鬆對大陸汽車限制不太可能，美國汽車業及對華鷹派反對放鬆限制。9月初「汽車創新聯盟」致信國會，要求在2027年1月3日前立法，永久禁止在美國銷售、進口和生產大陸網聯汽車及其軟硬體。聯盟涵蓋通用、福特、Stellantis、豐田、大眾、現代、本田等。

此外，代表美國汽車製造商、供應商及經銷商的六大汽車產業協會18日聯名致信川普，呼籲將大陸汽車製造商拒之美國市場門外。白宮回應稱，正與美國汽車製造商合作，以重振美國汽車工業，同時保障美國國家和經濟安全。

路透指，福特執行長法利7月告訴員工，公司正為未來5到10年內大陸汽車製造商可能進入美國市場做準備。他曾多次強調比亞迪等陸企在產業中的競爭力，警告對手已來到美國「家門口」。福特執行董事長福特也說，美國不能指望永遠把大陸車企擋在門外。福特近期並宣布與大陸吉利在歐洲成立合資企業。

川習會 電動車 日媒

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

寧德時代市值四個月蒸發3兆 車企集體「去寧化」

中國大陸醫療器械貿易談判卡關 對歐盟態度表達不滿

川普稱經貿議題取得正面成果 川習年底前將再會面二次

歐洲電動車 買氣噴發

相關新聞

川習會後未達陸電動車大交易 日媒：以某種形式進入美國幾成定局

中美元首會晤落幕，汽車議題未成談判焦點，但大陸電動車進入美國市場的可能性備受關注。日媒報導，此次會談未達成允許大陸電動車赴美的「大交易」，但美國車企及產業團體擔心政策鬆動後競爭加劇。福特執行長法利此前已告訴員工，公司正為未來5到10年大陸車企進入美國市場做準備。

AI熱潮吸走資金 外媒：陸消費股陷入「失落十年」

大陸消費股近期跌至近10年低點，與AI概念帶動的科技股表現形成落差。彭博指出，過去六個月MSCI中國消費類股分類指數下跌約18%，AI權重較高的科技指數則已升至2016年水準的兩倍以上。北京推動發展AI，在帶動出口的同時，也吸引資金流向AI企業，但對內需的帶動有限，彭博形容大陸消費股正陷入「失落的十年」（lost decade）。

醫療器械貿易談判「歐盟拒妥協」 中國表不滿

醫療器械公共採購和中國插電式混動汽車（PHEV）進口，一直是中國與歐盟談判的焦點，知情人士表示，本周在北京開展磋商後，中方與歐盟在醫療器械貿易問題上仍「陷入僵局」，兩名中方消息人士形容與布魯塞爾的談判「困難重重」，並表達了對「歐盟不靈活且不願妥協」的不滿。

韓媒：韓中FTA對韓經濟貢獻率僅0.13% 遠不如預期

南韓產業通商部提交國會近日一份報告顯示，韓中自由貿易協定（FTA）生效後對南韓經濟成長的實際貢獻不如政府預期。南韓國會產業通商資源中小風險企業委員會委員、最大在野黨國民力量議員崔秀珍分析指，2015年至2020年間，韓中FTA對南韓國內生產總值（GDP）成長的貢獻率僅0.13%，與政府原估10年累計貢獻率0.96%相比，實際貢獻僅約四分之一。

上海美國商會：中美關係已退居在陸美企第二大挑戰

中美元首會晤落幕，上海美國商會會長鄭藝表示，過去幾年中美關係一直是美國企業在大陸面臨的首要挑戰，但今年最新調查顯示，中美關係已降為第二大挑戰，當前首要難題轉為大陸本土競爭；他認為，兩國政府持續對話，以及維持貿易政策與出口管制措施穩定，有助企業降低經營不確定性。

恒大審計失職！香港證監會與普華永道達成和解 賠償41億元

香港證監會法規執行部執行董事戴霖表示，證監會與普華永道（PwC）香港就大陸恒大集團審計失職達成的10億港元（約新台幣41億元）和解，不會改變恒大債權人的受償次序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。