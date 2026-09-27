韓媒：韓中FTA對韓經濟貢獻率僅0.13% 遠不如預期

南韓產業通商部提交國會近日一份報告顯示，韓中自由貿易協定（FTA）生效後對南韓經濟成長的實際貢獻不如政府預期。南韓國會產業通商資源中小風險企業委員會委員、最大在野黨國民力量議員崔秀珍分析指，2015年至2020年間，韓中FTA對南韓國內生產總值（GDP）成長的貢獻率僅0.13%，與政府原估10年累計貢獻率0.96%相比，實際貢獻僅約四分之一。

韓聯社27日報導，崔秀珍當日公布上述內容，她從產業通商部獲取2022年發布的《韓中自貿協定生效五年落實情況評估報告》，並對其進行了分析。

崔秀珍指出，自韓中自貿協定2015年生效至2020年，該協定對南韓GDP增長的貢獻率為0.13%。與南韓政府預期的10年累計貢獻率0.96%相比，實際貢獻率只有四分之一水準。

據報告，南韓產品在中國進口市場中的占有率由2015年的10.4%下降到2025年的7.3%。南韓對中國貿易最近三年持續出現逆差，逆差額分別為2023年180億美元、2024年69億美元和2025年112億美元。

崔秀珍說，韓中自貿協定並未給南韓國內經濟增長帶來積極影響，並建議政府呼籲中方儘早與韓方就涵蓋服務與投資的第二階段談判達成一致，消除非關稅壁壘。

據公開資料，2002年，大陸總理朱鎔基、日本首相小泉純一郎、南韓總統金大中在中日韓領導人會議上提出建立三國自由貿易區構想，並展開研究和交流。2010年11月25日，在山東青島舉行的東亞經濟交流機構第四屆大會上，中日韓10個會員城市簽訂《「環黃海行動」備忘錄》，展開中日韓自由貿易區先行先試。

2011年，中日韓領導人會議宣布，將於2011年底完成「中日韓自由貿易區」構建和規劃，並於2012年啟動談判。2012年5月13日，三國在北京簽署首個投資協議，並同意年內啟動中日韓自由貿易區談判；11月20日，三國經貿部長宣布正式啟動自貿區談判。2015年6月1日，中韓在南韓首爾簽署《中韓自貿協定》，同年12月20日正式生效，中韓自由貿易區形成。