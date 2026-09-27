恒大審計失職！香港證監會與普華永道達成和解 賠償41億元

香港證監會法規執行部執行董事戴霖表示，證監會與普華永道（PwC）香港就大陸恒大集團審計失職達成的10億港元（約新台幣41億元）和解，不會改變恒大債權人的受償次序。

款項由普華永道香港支付，並非恒大資產，也不屬於清算程序，因此清算人所指「被繞過的法定優先次序」並未觸發。

戴霖稱，清算人已於6月12日申請司法覆核，要求撤銷和解，並在其索償有最終裁定前禁止落實協議。香港高院預計10月底左右裁決。

智通財經報導，戴霖在第十屆亞洲公司及證券法年度研討會上稱，恒大在高峰時曾是大陸最大型房地產發展商之一，直至因沉重債務問題倒下，導致許多小股東積蓄化為烏有。

戴霖介紹，此案引起香港證監會注意，並非因為恒大倒閉本身，而是因為在倒閉前，恒大曾連續多年虛增收入，其財務報表使投資者低估了公司風險，直至相關事實曝光。

普華永道香港在審計恒大2019及2020年度財報時，未保持獨立性和足夠的專業懷疑，未有效核查物業建造及交付情況，還默許恒大管理層操控審計樣本和實地視察，未充分核實證明文件真偽。審計把關失守，使小股東承受損失。

香港證監會原可經審裁處或法院索償，但考慮到訴訟漫長、結果不確定，選擇與普華永道香港和解。普華永道香港在不承認責任的前提下，同意支付10億港元補償獨立小股東，並採取其他補救措施；履約後，證監會將不再對其採取進一步行動。

戴霖稱，此舉在香港屬創新做法，雖遭清算人挑戰，監管決定仍應以公眾利益為依歸。