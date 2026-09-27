兩個重要支撐 陸9月製造業PMI估重回擴張

中國大陸國家統計局將於30日公布9月官方製造業PMI，機構認為，今年9月製造業PMI很有可能站上榮枯平衡線（50以上），尤其未來一段時間出口預計仍將兩位數高速增長，高技術製造業也會保持較快發展，這是當前製造業景氣度兩個重要支撐。

中國大陸8月官方製造業PMI為49.8，比7月的49.2上升0.6個百分點，景氣水準有所回升，但仍連續兩個月處於50榮枯線以下的收縮區間。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，9月製造業PMI預估會有0.2個百分點的季節性上升，主要是極端天氣影響減弱。

王青指出，未來製造業PMI走勢將主要取決於三個因素，一是在全球AI投資熱潮、外部經貿環境波動的複合影響下，大陸出口高速增長的可持續性，二是境內房地產市場走勢，三是接下來各項穩增長政策出手節奏和力度。

王青表示，基建投資有較大加速潛力，將在一定程度上對沖房地產投資下滑帶來的影響，而在促消費政策加碼前景下，居民服務消費增速還將明顯領先商品消費增速。由此，預計9月非製造業PMI還有進一步上行空間。