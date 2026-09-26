陸資缺席 港股跌勢不止

受到國際油價及美國債殖利率走高，加上大陸A股因中秋假期休市、北水缺席下，港股昨（25）日持續下跌，恒生指數收24,510點，下跌251點，跌幅1.01%，成交金額縮至1,022億港元，較前一交易日減少35%。

中通社報導，香港恒生指數昨天開低237點，報24,523點，由於市場假期氣氛濃厚、交投清淡，在欠缺買盤下，港股一度大跌485點，最低來到24,275點，收盤跌幅收斂至1.01%，這也是港股連續三天下跌。

香港科技類股普遍下跌，阿里巴巴跌1.5%；美團跌0.8%；小米跌2.6%；京東集團跌1.8%；百度跌1.2%。醫藥類股上漲，藥明生物逆勢漲2.1%；藥明康德漲2.2%。

香港股票分析師協會副主席郭思治分析，港股跌破10日線（約24,838點），本月剩下交易日不多，下周是即月期指轉倉高峰期，未來數個交易日，如能在較高位進行轉倉及結算，有利於10月部署。但有幾點需要留意，首先，港股自8月以來交投持續偏疏，在動力不足下，難抱太多上行憧憬；另外，外圍因素持續不明，中東局勢緊張、國際油價高企，美國第4季可能進一步升息，或引發利差交易，此為市場隱憂。

凱基證券亞洲投資策略部分析，外圍高利率外溢與宏觀不確定性交織，主導資金風險偏好降溫，投資者更著眼於勝率高於賠率的穩健標的，促使配置焦點從過去純粹追求高彈性成長，轉向具備持續現金流回報的資產，醫藥板塊憑藉剛性需求展現穿越周期的價值，隨著大陸醫保政策預期修復，加上板塊經歷長期調整後估值性價比凸顯，長線穩健資本正重新審視醫藥股的配置吸引力。