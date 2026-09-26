聽新聞
0:00 / 0:00

陸資缺席 港股跌勢不止

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

受到國際油價及美國債殖利率走高，加上大陸A股因中秋假期休市、北水缺席下，港股昨（25）日持續下跌，恒生指數收24,510點，下跌251點，跌幅1.01%，成交金額縮至1,022億港元，較前一交易日減少35%。

中通社報導，香港恒生指數昨天開低237點，報24,523點，由於市場假期氣氛濃厚、交投清淡，在欠缺買盤下，港股一度大跌485點，最低來到24,275點，收盤跌幅收斂至1.01%，這也是港股連續三天下跌。

香港科技類股普遍下跌，阿里巴巴跌1.5%；美團跌0.8%；小米跌2.6%；京東集團跌1.8%；百度跌1.2%。醫藥類股上漲，藥明生物逆勢漲2.1%；藥明康德漲2.2%。

香港股票分析師協會副主席郭思治分析，港股跌破10日線（約24,838點），本月剩下交易日不多，下周是即月期指轉倉高峰期，未來數個交易日，如能在較高位進行轉倉及結算，有利於10月部署。但有幾點需要留意，首先，港股自8月以來交投持續偏疏，在動力不足下，難抱太多上行憧憬；另外，外圍因素持續不明，中東局勢緊張、國際油價高企，美國第4季可能進一步升息，或引發利差交易，此為市場隱憂。

凱基證券亞洲投資策略部分析，外圍高利率外溢與宏觀不確定性交織，主導資金風險偏好降溫，投資者更著眼於勝率高於賠率的穩健標的，促使配置焦點從過去純粹追求高彈性成長，轉向具備持續現金流回報的資產，醫藥板塊憑藉剛性需求展現穿越周期的價值，隨著大陸醫保政策預期修復，加上板塊經歷長期調整後估值性價比凸顯，長線穩健資本正重新審視醫藥股的配置吸引力。

港股 陸資 恒生指數

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

油價又漲 美債殖利率繼續走高 美股難脫賣壓 Meta逆勢漲4.5%

美日債殖利率創多年新高 亞股收盤互有漲跌

台股「高彈力」ETF搶鏡！7月底大盤反彈以來 績效十強勝出

美股早盤／美債殖利率再飆 四大指數齊跌…甲骨文資料中心計畫受挫跌5%

相關新聞

北京房市新政 推「現房銷售」降低「爛尾樓」風險

北京市政府力推現房銷售新政策，建商取得施工許可證後可與購房者簽訂金合約，但一般收取不超過總房價款1%的訂金，若開發商違約無法按期交房，購房者有權解除合約，這極大程度降低過去「爛尾樓」帶給購房者的財務風險，1%的超低訂金讓購房者能提前鎖定房源，同時免受高額首付款被套牢的恐懼。

人行表態防範人民幣升值 避免外匯市場「羊群效應」

在岸、離岸人民幣兩周前升破6.7，創2023年1月以來新高。主要國際投行原本對人民幣對美元匯率的預測普遍偏升值。不過，中國人民銀行最新釋出的會議報告指出，要防範非理性預期的自我強化，高盛最新報告解讀，人行希望避免市場形成人民幣持續升值的單邊預期。

傳音控股 擬啟動赴港上市推介

有「非洲手機之王」稱號的Tecno母公司傳音控股，計劃於下周為規模4億至5億美元的香港上市進行預推介，這是向特定機構投資人進行的非正式溝通與推廣活動，若公司上市成功，傳音控股將實現「A+H」兩地上市格局。

大摩預期陸房貸補貼利息措施 有望上路

國際投行摩根士丹利預計，大陸可能推出定向住房貸款補貼利息措施，實施期限為二到三年，每年規模約為人民幣300億元（新台幣1,410億元），並加快可再生能源基礎設施投資，以守住增長底線。

陸資缺席 港股跌勢不止

受到國際油價及美國債殖利率走高，加上大陸A股因中秋假期休市、北水缺席下，港股昨（25）日持續下跌，恒生指數收24,510點，下跌251點，跌幅1.01%，成交金額縮至1,022億港元，較前一交易日減少35%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。