聽新聞
0:00 / 0:00

北京房市新政 推「現房銷售」降低「爛尾樓」風險

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

<a href='/search/tagging/2/北京' rel='北京' data-rel='/2/103937' class='tag'><strong>北京</strong></a>推現房銷售，購房訂金最高不超過1%。圖為北京某售樓處。（中新社）
北京推現房銷售，購房訂金最高不超過1%。圖為北京某售樓處。（中新社）

北京市政府力推現房銷售新政策，建商取得施工許可證後可與購房者簽訂金合約，但一般收取不超過總房價款1%的訂金，若開發商違約無法按期交房，購房者有權解除合約，這極大程度降低過去「爛尾樓」帶給購房者的財務風險，1%的超低訂金讓購房者能提前鎖定房源，同時免受高額首付款被套牢的恐懼。

澎湃新聞報導，為加快構建房地產發展新模式，穩步推進商品住房銷售制度改革，北京市住房和城鄉建設委員會等四部門聯合發布「本市貫徹落實『關於完善商品住房銷售制度的通知』的實施意見」（簡稱「實施意見」）。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進分析，現房銷售中訂金按1%收取，低於先前預期的5%，更具象徵意義，主要是保障專案未來有一定客戶基礎，同時降低購房者前期資金風險。

中指研究院解讀指出，北京新房總價較高，本次明確一般收取不超過總房價款1%的訂金，即總價人民幣500萬的住房，訂金不超過人民幣5萬元，總價人民幣1,000萬元的住房，訂金不超過人民幣10萬元。若項目不能按時交付，購房者有權解除訂金合約。值得關注的是，企業能否動用訂金本次政策並未說明。

同時，北京在土地端也給予企業支持。新政提出，2026年8月28日後發布出讓公告的商品住宅用地，出讓價款可按國家規定分期繳納，首付款在出讓合約簽訂之日起30個自然日內繳納，繳納比例不低於總價款的50%，餘款可延長至出讓合約簽訂後兩年內繳清，不計利息。

在業內人士看來，土地出讓金後續繳納期限為兩年，相比傳統的一年明顯放寬，且延期期間不計算利息。在預售回款周期拉長的背景下，土地款延期繳納政策，減輕房企拿地初期一次性大額資金支出壓力，平衡拿地成本與建設投入。

同時，政策明確，統籌「人房地錢、職住商服」，合理確定商品住宅用地供應規模，圍繞軌道交通站點優化布局，支持帶規劃方案出讓、拿地即開工。完善「一地一策」會商機制，加大用地周邊市政配套建設支援，推動入市用地達到「七通一平」（‌通路、通給水、通排水、通電、通訊、通燃氣、通熱力‌以及‌場地平整）。

北京 房市 爛尾樓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

房市要飄寒意？美房貸利率升破7% 近七成家庭買不起 屋主有降價壓力

萬科逾期借款 銀行緩列壞帳

台股都要衝5萬點誰還買房？專家點「200萬槓桿效應」：0056配再多也輸這點

美國30年期房貸利率突破7% 創川普重返白宮以來新高

相關新聞

北京房市新政 推「現房銷售」降低「爛尾樓」風險

北京市政府力推現房銷售新政策，建商取得施工許可證後可與購房者簽訂金合約，但一般收取不超過總房價款1%的訂金，若開發商違約無法按期交房，購房者有權解除合約，這極大程度降低過去「爛尾樓」帶給購房者的財務風險，1%的超低訂金讓購房者能提前鎖定房源，同時免受高額首付款被套牢的恐懼。

人行表態防範人民幣升值 避免外匯市場「羊群效應」

在岸、離岸人民幣兩周前升破6.7，創2023年1月以來新高。主要國際投行原本對人民幣對美元匯率的預測普遍偏升值。不過，中國人民銀行最新釋出的會議報告指出，要防範非理性預期的自我強化，高盛最新報告解讀，人行希望避免市場形成人民幣持續升值的單邊預期。

傳音控股 擬啟動赴港上市推介

有「非洲手機之王」稱號的Tecno母公司傳音控股，計劃於下周為規模4億至5億美元的香港上市進行預推介，這是向特定機構投資人進行的非正式溝通與推廣活動，若公司上市成功，傳音控股將實現「A+H」兩地上市格局。

大摩預期陸房貸補貼利息措施 有望上路

國際投行摩根士丹利預計，大陸可能推出定向住房貸款補貼利息措施，實施期限為二到三年，每年規模約為人民幣300億元（新台幣1,410億元），並加快可再生能源基礎設施投資，以守住增長底線。

陸資缺席 港股跌勢不止

受到國際油價及美國債殖利率走高，加上大陸A股因中秋假期休市、北水缺席下，港股昨（25）日持續下跌，恒生指數收24,510點，下跌251點，跌幅1.01%，成交金額縮至1,022億港元，較前一交易日減少35%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。