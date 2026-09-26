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大摩預期陸房貸補貼利息措施 有望上路

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

國際投行摩根士丹利預計，大陸可能推出定向住房貸補貼利息措施，實施期限為二到三年，每年規模約為人民幣300億元（新台幣1,410億元），並加快可再生能源基礎設施投資，以守住增長底線。

大摩最新報告指出，大陸當局將推出一項針對新房的全國性補貼利息政策，實施期限為二到三年，每年規模約為人民幣300億元（新台幣1,410億元）；料宏觀影響可能較為溫和，但將釋放提振市場信心的積極訊號。

此外，高盛的點評也稱，市場預期正在轉向更具針對性的房地產支持措施，包括下調住房公積金貸款利率的可能性，擴大住房貸款貼息覆蓋範圍等。與此同時，地方性住房貸款補貼利息相關政策已擴展到多個城市。

新浪財經報導，從政策演進來看，房貸補貼利息並不是全新政策。早在前兩年，武漢、長春、南京、上海、成都等20多座城市，已經陸續試點房貸補貼利息政策，各地規則差異很大。

例如，上海外環外區域的賣舊買新家庭，可按貸款總額1%補貼利息，單筆最高補貼人民幣5萬元；吉林長春針對新建商品房，每年給予1%補貼，最長可以享受三年。江蘇南京則按照房屋面積分級設置補貼額度，小戶型補貼力度更高。

這些試點政策有共同特徵，包括定向支持、新老劃斷、設置額度上限，優先面向首套房、賣舊買新的改善群體，且只適用於政策落地之後新網簽的新房貸款，存量已經放款的房貸基本無法享受貼息紅利。

大摩稱，短期內地方債務問題不會迎來大刀闊斧的一攬子解決方案，結構性「去槓桿」傾向將持續存在，制約財政政策的發力空間。

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