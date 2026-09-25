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港府：全球逾75%離岸人民幣支付經香港處理

中央社／ 記者張謙香港25日電
人民幣。路透
人民幣。路透

香港財政司副司長黃偉綸今天說，目前全球超過75%的離岸人民幣支付經香港處理，香港離岸人民幣資金池也達到人民幣1.3兆元。

官方香港電台報導，黃偉綸在香港銀行家峰會致辭時，作了以上表示，並指香港是全球領先離岸人民幣業務樞紐。

他說，香港政府不會因此自滿，今後將會為銀行提供更穩定、成本較低的人民幣資金來源。

他並透露，金融管理局將探索7天期離岸人民幣流動性招標機制，並研究發行離岸人民幣短期債務工具，這將有助於加強短期流動性管理，完善離岸人民幣收益率曲線（把期限不同的債券收益率劃在一條線上，看長期和短期的利率差多少），相信能為銀行業帶來機遇，提供更多人民幣產品。

黃偉綸又說，香港交易所年內將會公布以人民幣計價並以實物交收的黃金期貨合約詳情，預期此舉有助於提升人民幣在國際貴金屬的定價作用，也能為市場參與者提供更多對沖和風險管理工具。

香港 港府 人民幣

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