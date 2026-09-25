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騰訊小龍蝦QClaw年底停業

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

AI龍蝦熱潮降溫，騰訊今年3月推出的QClaw一度引爆需求，但騰訊昨（24）日宣布，因業務發展調整，QClaw將於今年12月24日零時停止營運，用戶可以自主申請退款。

分析認為，對消費者來說，AI龍蝦所需硬體成本較高，運作起來會消耗大量Token，讓消費者逐漸停止使用。

瀟湘晨報報導，騰訊QClaw團隊發布公告稱，因業務發展調整，QClaw將於12月24日正式停止營運。自公告之日起，停止新用戶註冊，停止訂閱服務購買與續費。

公告稱，自公告之日起，如用戶帳號內存在已購買但尚未使用完畢的有效訂閱服務，且希望提前終止使用，用戶可自主申請退款；自公告發布之日起，用戶可透過QClaw官網頂部「遷移至WorkBuddy」入口，將QClaw中的資料快速遷移至WorkBuddy。

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