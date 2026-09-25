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陸港口貨櫃吞吐量 創新高 衝破727萬TEU

經濟日報／ 記者張鈺琪／綜合報導
大陸港口出現史上最繁忙的一周，截至20日，港口貨櫃吞吐量達727.9萬TEU，創歷史新高。新華社
大陸港口出現史上最繁忙的一周，截至20日，港口貨櫃吞吐量達727.9萬TEU，創歷史新高。新華社

陸港口出現史上最繁忙的一周。大陸交通運輸部數據顯示，截至20日的一周，監測港口貨櫃吞吐量達727.9萬TEU（20呎標準櫃單位）創歷史新高，較去年同期增加約9%。

彭博報導，大陸港口貨櫃吞吐量自8月底以來持續走高，9月前兩周整體貿易量也較去年同期增加約6%。報導分析，全球人工智慧（AI）基礎建設投資升溫，帶動亞洲地區貿易，有助抵消大陸內需偏弱帶來壓力。

澳盛銀行資深中國策略師邢兆鵬指出，早在8月，關稅不確定性就已促使美國進口需求提前釋放，因大陸企業仍面臨貿易壁壘升高的風險。

大陸近期出口維持強勢。海關數據顯示，按美元計價，8月出口4,014.4億美元，年增25%；進口2,823.6億美元，年增28.2%，單月貿易順差達1,190.9億美元。若按人民幣計價，今年前八月出口20.1兆元，年增14.6%；進口14.6兆元，年增22%。

高科技及機電產品是今年出口成長重要支撐。大陸國家統計局指出，前八月高新技術產品出口額年增37.1%，其中積體電路大增95.4%，自動資料處理設備及零組件增43.3%，汽車出口額成長47.1%；8月規模以上工業企業出口交貨值連續第五個月維持兩位數成長。

而中國歐盟商會主席彥辭表示，今年前七月，大陸占全球貨櫃出口比重已接近40%。他說，五年前，歐洲每出口一個貨櫃到大陸，大陸就出口2.5個到歐洲；現在，歐洲每出口一個貨櫃到大陸，大陸就出口六個到歐洲。彭博提到，大陸出口優勢正引發歐盟警戒，並促使當地官員考慮採取保護主義措施，以維護當地產業。

外電報導指稱，美國原本計畫在川習會前發布一份指控產能過剩的貿易報告，擬對中國商品加徵7.5%的關稅。

隨著美國最高法院推翻川普的部分關稅，使得去年底達成貿易休戰協議後對中國徵收的關稅總體水準降低，近幾個月來中國對美國的出口成長。

貨櫃 陸港 澳盛銀行

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