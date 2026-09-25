川習助攻 大陸單周貨櫃吞吐創新高

川習會登場前，大陸港口迎來史上最繁忙的一周。大陸交通運輸部數據顯示，截至廿日的一周，監測港口貨櫃吞吐量達七二七點九萬TEU（廿呎標準櫃單位）。彭博指，這一數字較去年同期增加約百分之九，創歷史新高。

彭博報導，大陸港口貨櫃吞吐量自八月底以來持續走高，九月前兩周整體貿易量也較去年同期增加約百分之六。報導分析，全球人工智慧基礎建設投資升溫，帶動亞洲地區貿易，也有助於抵消大陸內需偏弱帶來的壓力。

美國財長貝森特昨表示，美中已同意把原訂十一月十日到期的貿易休戰延長兩個月至明年一月十日，雙方並持續討論規模更大的貿易協議。

澳盛銀行資深中國策略師邢兆鵬指，早在八月，關稅不確定性就已促使美國進口需求提前釋放，因大陸企業仍面臨貿易壁壘升高的風險。

大陸近期出口也維持強勢。海關數據顯示，按美元計價，八月出口四○一四點四億美元，年增百分之廿五；進口二八二三點六億美元，年增百分之廿八點二，單月貿易順差達一一九○點九億美元。若按人民幣計價，今年前八月出口二十點一七兆元，年增百分之十四點六；進口十四點六一兆元，年增百分之廿二。

高科技及機電產品是今年出口成長的重要支撐。大陸國家統計局指，前八月高新技術產品出口額年增百分之卅七點一，其中積體電路大增百分之九十五點四，自動資料處理設備及零組件增百分之四十三點三，汽車出口額也成長百分之四十七點一；八月規模以上工業企業出口交貨值連續第五個月維持兩位數成長。

而中國歐盟商會主席彥辭表示，今年前七月，大陸占全球貨櫃出口比重已接近百分之四十。他說，五年前，歐洲每出口一個貨櫃到大陸，大陸就出口二點五個到歐洲；現在，歐洲每出口一個貨櫃到大陸，大陸就出口六個到歐洲。彭博提到，大陸出口優勢正引發歐盟警戒，並促使當地官員考慮採取保護主義措施，以維護當地產業。