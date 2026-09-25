去年裝設35.4萬台 陸工業機器人冠全球

國際機器人聯合會昨（二十四）日發布相關報告數據顯示，二○二五年中國工業機器人新安裝量達三十五點四萬台，約占全球總安裝量的百分之五十九，創歷史新高，中國保持全球最大工業機器人市場的地位。報告稱，中國工業機器人市場仍有較大增長空間，從目前到二○二九年有望保持年均百分之五至百分之十的增長率。

報告指出，二○二四年中國在役工業機器人存量突破二百萬台，此外，二○二四年全球在役工業機器人存量達到四六六點四萬台，較前一年增長百分之九，中國在役工業機器人存量升至創紀錄的二百○二點七萬台。

此前，中國機械工業聯合會發布「中國工業機器人市場活力數據」顯示，大陸自主品牌工業機器人應用已覆蓋二五三個國民經濟行業中類，占大陸全國行業中類的一半以上。

龐大市場優勢下，大陸國產替代也加速前進。據ＭＩＲ睿工業統計數據，二○二六年第一季，大陸工業機器人內資品牌市占率首次超越外資，達到了百分之五十五。

這意味著外資品牌（含四大家族）的合計市占相應降至百分之四十五左右。大陸市場規模增長，本土品牌生產工業機器人的市占也在增長。

長期以來，大陸工業機器人市場被傳統四大家族（日本發那科、日本安川、瑞士ＡＢＢ與德國庫卡）獨占，二○二○年前後，「四大家族」在大陸合計拿走近六成市場。其中，發那科擁有ＣＮＣ（數控）、伺服、機器人形成的技術閉環；安川主要在運動控制與伺服系統里；ＡＢＢ把機器人放進更龐大的自動化、視覺和軟體體系；庫卡則長期在汽車製造、重載機器人與自動化系統集成之中。

當前四大家族中唯一守住陣地的庫卡已成為大陸品牌電器美的全資子公司，二○二五年國內出貨超過三點二萬台、年增長百分之三十以上，市占百分之九點六，中國區收入已占庫卡集團整體的三成左右。

從對外貿易看，二○二五年大陸工業機器人出口增長百分之四十八點七，出口規模首次超過進口，一躍成為工業機器人淨出口國；今年上半年出口額達六十二點九億元，年增長百分之十八點六，產品銷往全球一四一個國家和地區，中國機器人的世界影響力日益顯著。