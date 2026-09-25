搶APEC入境商機 騰訊推境外錢包支付程式

今年十一月深圳即將迎來亞太經合組織會議（ＡＰＥＣ）盛事，將迎來入境新一波高峰，深圳科技大廠騰訊為把握商機，加緊推出境外支付項目。騰訊二十四日正式發布首個面向境外用戶赴陸支付Ａpp「TenPay Go」。

該支付工具將支持赴陸人士使用熟悉的支付方式（外卡、Apple Pay等），在境內微信支付商家網絡進行消費。目前，TenPay Go已與銀聯、ＶＩＳＡ等七大國際卡組合作，可綁定近六十個境外錢包。

此外，TenPay Go還將攜手深圳通打造交通卡包服務，境外人士開通即用，掃碼乘坐深圳地鐵、公交，預計九月下旬內測上線。

今年六月底，蘋果應用商店（App Store）上架了一款名為「TenPayGo」的應用。該App出品方為騰訊科技（深圳）。當時騰訊方面回應正在內測面向境外人士的「來華生活便利助手」，旨在提供包括移動支付服務在內的一站式數字生活服務。該App將支持境外來華人士在全國數千萬家微信支付合作商戶中直接消費。

為了服務赴陸境外遊客的支付，大陸多單位推出相應便利措施，比如支付寶在今年四月推出了便利入境消費的「旅行錢包Travel Wallet」，無需綁定銀行卡，海外用戶開通「旅行錢包」帳戶以後，再通過跨境匯款方式進行充值。

中國銀聯在二○二五年底還推出了「Nihao China」ＡＰＰ，以支付與出行為核心，整合多項功能。支付方面，該應用支持銀聯外卡及Visa、萬事達等國際主流銀行卡充值。