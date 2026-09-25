聽新聞
0:00 / 0:00

高通推音訊產品 攻穿戴裝置

經濟日報／ 特派記者鐘惠玲／夏威夷23日電

除了布局手機與PC領域，高通也持續強化穿戴式裝置方面的耕耘，該公司23日於2026驍龍高峰論壇中，宣布推出驍龍Sound Elite Gen 2晶片，這也是其首款專為整合頂級音訊與語音技術，以及裝置上智慧與連接能力而打造的平台，可支援由AI代理驅動的體驗。

高通表示，驍龍Sound Elite Gen 2整合頂級的驍龍 Sound技術、裝置上AI，以及以安全性為導向的雲端連網智慧能力，並有整合式微功耗Wi-Fi 6E，可帶來更直覺、更個人化的體驗，能預判使用者需求並無縫回應。

同時，高通也說，驍龍Sound Elite Gen 2支援多元裝置形態，包括耳塞式耳機、耳罩式耳機、開放式與混合式音訊設計、搭載相機的耳塞式耳機、音訊眼鏡，及未來的多模態穿戴式裝置等。

高通旗下高通技術公司資深副總裁暨XR、穿戴式裝置與個人AI總經理Ziad Asghar指出，高達70％的使用者希望穿戴式裝置具備先進AI能力。隨著AI成為核心能力，使用者將日益期待以更自然的方式與AI互動，而這些互動不一定都會透過螢幕進行，也可藉由自然對話實現。透過驍龍Sound Elite Gen 2，正在迎接智慧音訊穿戴式裝置的全新時代，支援即時翻譯、情境感知協助、個人化聽覺體驗，以及結合音訊、視覺與AI的多模態互動。

穿戴裝置 手機 高通

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

高通新手機晶片尬聯發科！以台積2奈米打造 強打代理式AI功能

微軟 Surface 新品搭高通 Snapdragon X2 Plus 裝置端 AI 推論快80%

高通CEO艾蒙：智慧代理成為核心

Meta硬體多箭齊發 Muse裝進掌心、VR眼鏡瘦身挑戰蘋果

相關新聞

川習助攻 大陸單周貨櫃吞吐創新高

川習會登場前，大陸港口迎來史上最繁忙的一周。大陸交通運輸部數據顯示，截至廿日的一周，監測港口貨櫃吞吐量達七二七點九萬TEU（廿呎標準櫃單位）。彭博指，這一數字較去年同期增加約百分之九，創歷史新高。

DeepSeek營收突破10億美元 擬在10月底前完成二輪融資 籌備A股科創板上市

大陸人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）上市有新進展，年化營收規模已突破10億美元（約新台幣317億元），較數月前的不足5億美元翻逾一倍，公司正加速推進第二輪融資，並籌備在上海證券交易所A股科創板上市。

DeepSeek 推「沙盒」平台 防AI代理作弊

深度求索（DeepSeek）發表最新論文並披露一套供大規模AI代理（AI Agent）訓練及測試使用的「沙盒」平台，稱可按任務需要調配運算資源，減少算力閒置，同時加強AI代理監察「作弊」及破壞執行環境等行為。

陸港口貨櫃吞吐量 創新高 衝破727萬TEU

大陸港口出現史上最繁忙的一周。大陸交通運輸部數據顯示，截至20日的一周，監測港口貨櫃吞吐量達727.9萬TEU（20呎標準櫃單位）創歷史新高，較去年同期增加約9%。

騰訊小龍蝦QClaw年底停業

AI龍蝦熱潮降溫，騰訊今年3月推出的QClaw一度引爆需求，但騰訊昨（24）日宣布，因業務發展調整，QClaw將於今年12月24日零時停止營運，用戶可以自主申請退款。

陸工業機器人安裝量冠全球 占比59%創新高

國際機器人聯合會昨（24）日發布相關報告數據顯示，2025年中國工業機器人新安裝量達35.4萬台，約占全球總安裝量的59%，創歷史新高，中國保持全球最大工業機器人市場的地位。報告稱，中國工業機器人市場仍有較大增長空間，從目前到2029年有望保持年均5%至10%的增長率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。