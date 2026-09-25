高通推音訊產品 攻穿戴裝置

除了布局手機與PC領域，高通也持續強化穿戴式裝置方面的耕耘，該公司23日於2026驍龍高峰論壇中，宣布推出驍龍Sound Elite Gen 2晶片，這也是其首款專為整合頂級音訊與語音技術，以及裝置上智慧與連接能力而打造的平台，可支援由AI代理驅動的體驗。

高通表示，驍龍Sound Elite Gen 2整合頂級的驍龍 Sound技術、裝置上AI，以及以安全性為導向的雲端連網智慧能力，並有整合式微功耗Wi-Fi 6E，可帶來更直覺、更個人化的體驗，能預判使用者需求並無縫回應。

同時，高通也說，驍龍Sound Elite Gen 2支援多元裝置形態，包括耳塞式耳機、耳罩式耳機、開放式與混合式音訊設計、搭載相機的耳塞式耳機、音訊眼鏡，及未來的多模態穿戴式裝置等。

高通旗下高通技術公司資深副總裁暨XR、穿戴式裝置與個人AI總經理Ziad Asghar指出，高達70％的使用者希望穿戴式裝置具備先進AI能力。隨著AI成為核心能力，使用者將日益期待以更自然的方式與AI互動，而這些互動不一定都會透過螢幕進行，也可藉由自然對話實現。透過驍龍Sound Elite Gen 2，正在迎接智慧音訊穿戴式裝置的全新時代，支援即時翻譯、情境感知協助、個人化聽覺體驗，以及結合音訊、視覺與AI的多模態互動。