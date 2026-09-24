中國央行：繼續實施適度寬鬆貨幣政策

中國央行今天表示，要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆週期調節力度，促進經濟穩定增長和物價合理回升，並且保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

中國人民銀行（中國央行）在官網公布，中國人民銀行貨幣政策委員會第3季例會於19日召開，由中國人民銀行行長兼貨幣政策委員會主席潘功勝主持。

會議分析中國國內外經濟金融形勢，認為當前外部環境更複雜多變，世界經濟增長動能疲弱，地緣衝突和經貿摩擦多發頻發，主要經濟體經濟表現分化，通膨走勢和貨幣政策調整存在不確定性。

中國仍面臨供強需弱、結構分化、外部衝擊等問題和挑戰。要繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，加大逆週期調節力度，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加強貨幣財政政策協同配合，促進經濟穩定增長和物價合理回升。

關於下階段貨幣政策主要思路，會議建議發揮增量政策和存量政策集成效應，增強政策前瞻性、靈活性、針對性。綜合運用並適時調整貨幣政策工具，保持流動性充裕。推動貨幣政策操作框架改革完善。

會議強調，堅持市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場韌性，穩定市場預期，同時防範市場「羊群效應」和非理性預期的自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

會議要求引導大型銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業。做好金融「五篇大文章」（科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融），加強對擴大內需、科技創新、中小微企業、「六張網」（水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網）建設等重點領域的金融支援。做好支援民營經濟發展壯大的金融服務。