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抓緊深圳APEC峰會入境商機 騰訊加速推出境外支付程式

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
中國今年是APEC主辦經濟體。圖為遼寧省大連市街頭，這是APEC第三次高官會的舉辦地。中新社
中國今年是APEC主辦經濟體。圖為遼寧省大連市街頭，這是APEC第三次高官會的舉辦地。中新社

深圳即將迎來亞太經合組織會議（APEC）盛事，將迎來入境新一波高峰，深圳科技大廠騰訊為把握商機，加緊推出境外支付項目。騰訊24日正式發布首個面向境外用戶赴陸支付APP「TenPay Go」。

據悉，該支付工具將支持赴陸人士使用熟悉的支付方式（外卡、Apple Pay等），在境內微信支付商家網絡進行消費。目前，TenPay Go 已與銀聯、VISA等7大國際卡組合作，可綁定近60個境外錢包。

此外，TenPay Go還將攜手深圳通打造交通卡包服務，境外人士開通即用，掃碼乘坐深圳地鐵、公交，預計9月下旬內測上線。

今年6月底，蘋果應用商店（App Store）上架了一款名為「TenPayGo」的應用。該App出品方為騰訊科技（深圳）。當時騰訊方面回應正在內測面向境外人士的「來華生活便利助手」，旨在提供包括移動支付服務在內的一站式數字生活服務。該App將支持境外來華人士在全國數千萬家微信支付合作商戶中直接消費。

為了服務赴陸境外遊客的支付，大陸多單位推出相應便利措施，比如支付寶在今年4月推出了便利入境消費的「旅行錢包Travel Wallet」，無需綁定銀行卡，海外用戶開通「旅行錢包」帳戶後，再通過跨境匯款方式進行充值；中國銀聯在2025年底還推出了「Nihao China」APP，以支付與出行為核心，整合多項功能。支付方面，該應用支持銀聯外卡及 Visa、萬事達等國際主流銀行卡充值。

大陸官方此前也推出「大額刷卡、小額掃碼、現金兜底」方案。目前，外籍人士來華掃碼支付主要有兩條路：一條是「外卡內綁」，外籍人士在微信、支付寶等App綁定Visa、Mastercard等國際銀行卡，在境內相應商戶直接掃碼消費。

2026年APEC年度會議將於2026年11月18日至19日廣東省深圳市舉行，主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。伴隨國際峰會的舉行，通常是對境外旅客推廣城市的絕佳時刻。此外，數據顯示，2025年入境旅遊人次超過1.5億，年增長超17%，入境旅遊花費超過1,300億美元，年增長近40%。

騰訊 APEC 深圳

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