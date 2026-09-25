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萬科逾期借款 銀行緩列壞帳

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

大陸昔日龍頭房企萬科正持續推進債務風險化解之際，路透引述消息人士透露，大陸部分商業銀行收到金融監管部門「窗口指導」，要求對萬科逾期的銀行貸款暫不計入或少計入不良類別，避免風險事件對金融穩定產生影響。

消息人士指出，金融監管部門還要求部分銀行對萬科的貸款給予暫緩付息、可展期等支持性措施，以緩解其短期債務壓力。過去四個交易日，有三天萬科A股盤中漲停，累計漲幅超過30%。

萬科四天三漲停，累計漲幅達31%。

從萬科當前債務結構來看，其總債務規模約人民幣3,510億元，其中約72%來自銀行貸款，銀行體系授信是其債務中占比最高的部分。按照現行大陸《商業銀行金融資產風險分類辦法》的明確規定，貸款逾期超過90天，即便抵押擔保充足，也必須至少劃分為次級類，歸入不良資產序列。

據了解，而本次監管層透過窗口指導給出的差異化安排，相當於直接打破常規的逾期不良認定規則，為萬科留出了寶貴的風險緩衝窗口。業內分析指出，這一安排的核心意義，在於直接阻斷房企流動性緊張的問題。

不同於此前國資股東深鐵集團直接向萬科注入流動性的救急模式，本次是監管部門直接協調整個銀行體系，為企業提供債務展期、風險緩釋的制度性支援，標誌著萬科的化債進程從企業自主協商、股東托底的階段，升級為監管層面統籌協調的系統性風險化解階段。

近期大陸地產類股表現也同步印證了資金對這一信號的解讀，A股房地產板塊尾盤持續走強，多檔大型房企股價創出波段新高，近五個交易日地產類ETF累計漲幅均超過11%。

萬科 銀行 漲停

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