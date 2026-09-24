專家：香港昔錯失先進製造業 發展AI產業不能再錯過

香港微電子研發院（MRDI）行政總裁高騰今天說，在亞洲四小龍之中，過去香港是唯一錯過發展先進製造業的地方，如今不能再錯過發展人工智慧（AI）產業的機會，而香港在這方面具有優勢。

香港投資推廣署今天舉辦「InnoTech Forum2026」，探討香港AI發展問題，高騰在其後舉行的記者午餐會上發言時，作了以上表示。

他說，亞洲四小龍之中，台灣、韓國和新加坡過去都掌握了發展先進製造業的機會，即使是新加坡，雖然地方小，但今天還繼續興建相關廠房，香港是唯一錯過發展的地方。

他認為，當前香港仍有發展AI產業的機會，AI需要人才和資金，香港在這些方面具有優勢；他並指美國的相關人才正在流失，相對的，有海外人才流入香港。

他說，香港過去曾培養不少半導體的人才，但早年沒有發展機會，這些人才大都流失，到了海外，但今天有人想回港工作。

被問到地緣政治會否影響香港AI產業發展，高騰說，美國的制裁肯定會帶來影響，但這不是好與壞的二分法，比如中國華為公司，受到美國制裁之後，卻在晶片方面自行完成了設計和製造，又提出了製造晶片的「韜定律」，走出了自己的方向。

他認為，即使香港AI產業同樣面對制裁，也可以走出自己的不同發展方向和路線。

香港科技大學副校長（研究及發展）、InnoHK智能晶片與系統研發中心（ACCESS）主任鄭光廷在會上說，發展AI產業必須進行人才交流，不能自我封鎖，香港在促進國際人才交流和合作上具有優勢，而香港各大學也可以吸引國際人才來港。

香港投資推廣署創新及科技、生命與健康科學總裁黃煒卓，以及範式智能首席戰略官、副總裁兼香港辦事處總經理曾慈雯也出席了記者午餐會。

香港行政長官李家超在剛公布的香港首份「五年規畫」之中，提出推動AI發展作為香港未來的重要產業。