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路透：中國監管部門要求貸款機構延長萬科還款期

中央社／ 台北24日電

中國房地產巨頭萬科近年陷入債務危機。路透社報導，為了防止萬科債務違約，中國金融監管部門要求貸款機構暫不將萬科的逾期貸款歸類為不良貸款，以及延長其還款期。

路透社22日報導，中國監管部門是透過非正式的「窗口指導」要求貸款機構支持萬科，及避免採取會加劇萬科資金緊絀的行動。

報導表示，監管部門還要求貸款機構暫緩向萬科收取拖欠的利息。目前不清楚多少貸款機構接獲指示，但該指示主要針對大型銀行。

報導形容，中國監管部門的介入凸顯官方力保萬科免於違約，擔心事件會引發連鎖反映，威脅金融系統的穩定性。

另有消息人士表示，監管部門希望防止與國有股東關係密切的開發商發生風險事件，因為這可能會損害市場信心。

報導表示，萬科在8月發布的中期報告中披露，截至今年6月底，總債務為人民幣3510億元（約新台幣1.6兆元），其中銀行貸款占72%，債券占7%，包括來自深圳地鐵貸款在內的其他貸款占21%。

萬科是中國4大房企之一，屬於混合所有制企業。2017年上半年，代表深圳國資的深圳地鐵從華潤置地和中國恆大手中受讓萬科股份，成為第一大股東。2023年開始傳出萬科出現債務危機，其後深鐵多次出手救萬科，提供了最少245億元貸款。

萬科 路透 房地產

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