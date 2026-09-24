博通交換器晶片遭陸官方盯上 要求減少採用扶植本土業者

英國金融時報引述知情人士報導，中國大陸官方正盤點國營資料中心使用博通交換器晶片的情況，可能要求減少採用，以扶植本土業者、降低AI基礎設施對外國設備的依賴。

知情人士表示，負責監督國營企業的國務院國有資產監督管理委員會（國資委），近幾周調查國營資料中心使用博通交換器的數量。高階交換器可在資料中心內高速傳輸大量數據。知情人士說，這項調查旨在配合「國產國用」政策，推動公家部門採用更多本土半導體和AI產品。

調查顯示，博通交換器在國企的滲透率可能高達90%，這可能導致國資委發布非正式指引，要求減少在大陸境內資料中心使用博通交換器。

大陸企業對AI模型訓練的需求增加，使資料中心交換器成為持續成長的市場，可能為本土供應商帶來數十億美元營收。博通、輝達和華為都在大陸銷售高階交換器。知情人士說，大陸國營資料中心已不得使用輝達產品，但仍有不少博通交換器。

國資委也正在調查，博通是否利用市場支配地位，進行產品捆綁銷售，或要求強加多達數萬顆交換機晶片的大額訂單。

據稱博通的這種的做法也使新華三、銳捷網路等大陸業者難以改向華為等其他供應商採購。政府機關、公立機構和國營企業的採購清單，通常優先列入新華三和銳捷。這些單位每年採購的資訊設備達數十億美元。

大陸正推動企業採用國產交換器，並指出華為產品的數據傳輸能力已有提升，有助訓練和執行AI模型。不過業界專家認為，華為產品仍比採用博通晶片的交換器耗電，使用者電費也會增加。

華為的資料中心事業向來是自家交換器的最大客戶；與華為競爭資料中心機櫃業務的新華三和銳捷，則仰賴博通產品。

不過，潛在限制可能只適用於國資背景企業。一名資料中心機架製造商的銷售人員表示，字節跳動及阿里巴巴等民營企業營運的資料中心暫不受影響，現有設備毋須拆除或更換。