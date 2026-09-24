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陸民企500強 製造業升級「質的引擎」

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

大陸民營企業五百強中，製造業企業以約百分之五十一的資產創造約百分之七十二的營收、約百分之六十的淨利潤，貢獻約百分之七十一的研發投入。中國民營經濟研究會研究員李志起廿二日表示，製造業企業在民企中的角色已從量的主體升級為質的引擎。

中新社報導，大陸全國工商聯廿二日在天津發布二○二六中國大陸民營企業五百強榜單及二○二六中國大陸民營企業五百強調研分析報告。共有六三五○家二○二五年營業收入十億元（人民幣，下同）以上的企業參加調研，其中營業收入前五百位的企業為二○二六中國大陸民營企業五百強。    

報告顯示，二○二五年，製造業企業數量占比百分之七十點六。國拓國際投資管理（北京）集團有限公司董事長趙陽注意到，這一比重較往年提升。這一變化離不開大陸持續推進製造強國戰略、堅持高質量發展。他表示，未來民營企業應緊跟國際形勢與大陸國家戰略布局，做強實業、提質增效。

李志起看來，民企五百強中，製造業企業數量占比增長，也是大陸民營經濟結構優化的力證。他指出，製造業企業研發費用增長百分之十一點二，說明企業把大量利潤投入研發和產能升級，有助積累長期競爭力。

報告提到，民營企業五百強中實際填報企業的研發費用總額達一點二六兆元，擁有八十四點八七萬件有效專利，百分之六十點六的企業已制定數位化轉型與人工智能應用戰略規畫。中大控股集團有限公司董事長彭國祿對此印象深刻。他表示，這說明民營企業對科技投入的重視程度顯著提升，也緊扣當前新質生產力發展要求。 　　

「八十二家企業已布局一一二個未來產業項目，涉及具身智能、氫能和核聚變能、生物製造等細分領域」，李志起引述報告內容指，這說明龍頭民企的視野正從追趕型創新，擴展到引領型探索。

製造業 中國大陸 人民幣

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