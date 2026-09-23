大陸AI股走勢分化！出口企業受AI需求帶動 本土企業承壓

大陸推動人工智慧（AI）產業發展，但相關企業在股市上的表現日益分化，面向海外市場的企業受全球AI需求帶動，以境內市場為重心的同行則受到激烈競爭拖累。

彭博追蹤30檔海外營收占比較高的大陸科技股的指數，今年以來上漲36%；更依賴境內銷售的同類股票則上漲8%。

這種差距部分源於大陸建設自主AI生態系統的努力。越來越多企業爭奪境內市場，從晶片到機器人領域的價格戰侵蝕了利潤率；與此同時，全球對資料中心等AI基礎設施的需求激增，為大陸出口企業帶來商機。

中信里昂證券亞洲電信及互聯網研究董事總經理梁向奕表示，無論哪個行業，境內競爭都很激烈。這是最大的顧慮。如果產品能銷往國際市場，利潤率就高得多。

大陸AI出口熱潮的主要受益者包括光學元件製造商中際旭創和新易盛。兩家公司的海外營收占比均超過90%，股價今年以來各上漲約50%。

美國銀行策略師上周在報告中指出，許多新興市場基金更青睞受益於美國AI資本開支的大陸出口企業，對大陸AI本土化投資主題的配置比重則仍較低。

所謂「本土化」投資，是指押注以境內市場為重心的大陸AI企業。近年來，這一投資主題受到境內價格戰拖累。與電動車、外賣等行業類似，AI企業為爭奪市占，競相推出低價模型和應用，盈利能力因而承壓。

相關企業的股價反映這種壓力。幾乎全部營收都來自境內市場的大陸AI晶片設計商摩爾線程，股價今年以來下跌約26%；境內營收占比超過90%的AI工具開發商商湯科技跌逾40%；海外營收占比不到5%的快手科技則下跌約52%。

不過，出口企業也面臨地緣政治風險，因此仍有觀察人士看好本土化投資。摩根士丹利分析師上周指出，無論即將舉行的中美元首峰會結果如何，AI自主可控和半導體國產化仍是大陸股票的結構性投資機會；AI基礎設施、生物製藥及其他涉及跨境業務的行業，則更容易受到地緣政治緊張局勢再度升溫的衝擊。