舉家出逃？華為任正非公開亮相闢謠 會見東風汽車高層

海外中文網路先前盛傳華為創辦人任正非「舉家出逃」。昨天任正非公開亮相，與前來拜訪的東風汽車總經理馮長軍等人會談。

陸媒央廣網今天報導，馮長軍22日前往深圳，與任正非及華為高層代表會談。雙方圍繞深化戰略合作、產品技術協同創新等議題進行交流。

東風汽車集團與華為合作推出的奕境品牌首款旗艦車型奕境X9計劃在24日上市。任正非會後專門聽取了奕境X9產品匯報。

海外中文網路日前盛傳，任正非在中國9月15日出入境新規實施前失聯，還流傳一張號稱是華為內部對話的截圖，指華為董事長梁華連續2天無法聯絡上任正非；還有傳聞宣稱，11日凌晨一輛保母車從任正非住所駛往深圳沿海，疑似「舉家外逃」。

上述截圖、影片及相關說法均無法獲得證實。且任正非8月底仍曾與廣汽、華能及中山大學等企業及機構人士公開會面。

儘管不少網友認為，「任正非舉家外逃」傳聞的可信度不高，但在部分海外媒體報導下，相關話題熱度提升。

任正非的二女兒、藝人姚安娜14日在北京一場記者會上公開現身。17日，姚安娜在其新浪微博帳號上公布自己主演節目的宣傳相片，其中一張照片中，她刻意穿上印有「（我是）不信謠不傳姚老師」字樣的上衣，被認為相關舉動都是要破除有關任正非外逃的傳言，但傳言未完全平息。