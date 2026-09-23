估人民幣兌美元年底上看6.5 渣打：陸「強勢人民幣」政策輪廓漸明

渣打銀行大中華及北亞區首席經濟師丁爽表示，中國受惠於人工智慧投資「超級周期」，但內需仍對經濟構成拖累，若財政支出未明顯提速，經濟增長恐低於預期。他並預估，人民幣今年內仍有約5%升值空間，人民幣兌美元匯率年底上看6.5附近。

港媒明報報導，丁爽分析，大陸受益於人工智慧投資的超級周期，憑藉完善且龐大的供應鏈體系，成為全球相關產品最大出口國。不過大陸經濟有來自內需的拖累，今年首8個月基建投資按年下降4%，在預算空間充裕的情況令人意外，反映出項目落地與資金落實進度有所滯後，除非財政支出顯著提速，否則經濟增長有低於其預期的風險。

中金公司首席經濟學家及首席策略師繆延亮表示，大陸轉向新增長模式，加倍投入人工智慧和綠色轉型，部分增長較快、部分增長較慢的K型經濟是政策選擇。不過發債較慢，全數發行後的發債額將較去年多人民幣1.4兆元，應有助經濟增長達標。

丁爽預期，今年內人民幣仍有升值5%空間，年底目標看6.5附近。長期趨勢上，中國「強勢人民幣」政策輪廓已逐漸確立，且政策導向將長期維持，類似美國30年前確立、並由歷任政府延續的強勢美元政策，與提升人民幣國際化地位密切相關，基本因素也支持人民幣呈現趨勢性升值。

丁爽續指，大陸的結構性通膨率預計將長期低於全球其他主要經濟體，中國對科技創新及其與產業深度融合的重視，將持續為其出口與產業競爭力注入新動力，若大陸經常帳順差持續維持在GDP的1-2%以上，將為人民幣的長期走強提供極為穩固的基石。