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大陸張雪機車在台遭查緝扣押 「這項功能」卻能透過手機下載

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸高德地圖上線「張雪安全騎行語音包」，台灣車迷可以透過手機下載語音包。圖／取自影片截圖
大陸高德地圖上線「張雪安全騎行語音包」，台灣車迷可以透過手機下載語音包。圖／取自影片截圖

儘管台灣首輛大陸「張雪機車」被經濟部率多部會聯合查緝扣押，認定疑似走私案件，不過大陸高德地圖已經上線「張雪安全騎行語音包」，台灣車迷也可以透過手機下載語音包。

北京日報23日報導，阿里巴巴旗下高德聯合張雪，推出「張雪安全騎行語音包」，伴隨該語音包上線，高德摩托車導航也有安全升級，鷹眼守護預警系統將覆蓋重大異常事件、對向彎道來車、前車急剎、借道超車、後方快速來車等21類摩托車駕駛風險場景。

張雪在語音包裡說，「導航就是你負責開車，我負責帶路配合一下，前方測速收油門...兄弟你超速了，咱這不是在WSPK，安全比拿冠軍更重要，導航就是你負責開車，我負責帶路配合一下。」

張雪透過影片提醒粉絲，「用了我的語音包以後，就是我的眼睛一直盯著你，盯著你的意思就是讓你專心開車，不能有任何閃失。」

由於首輛「化整為零」進入台灣的張雪機車遭經濟部查扣，外界關注該品牌董事長張雪先前預告「最晚明年來台展店」的計畫會否生變？品牌新媒體運營負責人尹中意日前在重慶台灣周表示，「按老闆的話說，正穩步推進；搞不了也要想辦法做。」

張雪機車2024年在「摩托之都」重慶成立，並在今年3月世界超級摩托車錦標賽（WSBK）葡萄牙站奪冠，一舉成名，引起台灣車友關注。

張雪機車 手機 摩托車 高德 阿里巴巴

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