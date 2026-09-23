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吸引大批買家！混合動力車吃香 陸汽車在歐洲市占率再創新高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
比亞迪副總裁李柯在德國漢諾威IAA Transportation2026運輸展上表示，比亞迪計劃明年向歐洲市場推出首款重型卡車ETT44，並最終在歐洲實現在地化生產。歐新社
比亞迪副總裁李柯在德國漢諾威IAA Transportation2026運輸展上表示，比亞迪計劃明年向歐洲市場推出首款重型卡車ETT44，並最終在歐洲實現在地化生產。歐新社

中國大陸汽車製造商上月在歐洲汽車市場的市占率再創新高，彭博引述Dataforce的數據，包括比亞迪在內的大陸品牌8月占歐洲新車總銷量近12%。

大陸汽車品牌正在以更實惠的混合動力車型，吸引仍對純電動車持謹慎態度的買家。在全部混合動力車銷量中，大陸品牌占四分之一；在插電式混合動力車銷量中，比率則達到三分之一，因為這些車型不受歐盟高額關稅的影響。

報導指出，目前大陸混合動力車尚未面臨與電動車相同的高額關稅，但它們可能很快也將被徵收類似關稅。德國正在準備經濟安全措施，其中可能包括針對混合動力車的新關稅，並計劃提交給歐盟。

下個月舉行的巴黎車展，將讓歐洲品牌有機會在主場展示反攻勢頭。對大陸品牌而言，這也是展示進軍高端市場計劃的機會，此前它們已在大眾市場買家中取得突破。

據大陸商務部官網，大陸商務部部長王文濤21日與歐洲汽車工業協會主席、賓士集團董事長康林松（Ola Källenius）視訊通話，就中歐經貿關係及汽車產業合作等問題交換意見。

王文濤表示，中方願同歐方在貿易投資磋商機制框架下，通過對話妥處分歧，確保中歐經貿關係穩定。希望歐洲汽車工業協會發揮積極作用，早日達成符合世貿組織規則和各自國內法律、照顧雙方業界利益的解決方案。

康林松表示，歐洲汽車工業協會堅定支持自由貿易與市場開放，歡迎中國汽車及零部件企業赴歐投資。協會支持歐中雙方開展對話磋商，妥善解決經貿分歧。

市占率 歐洲 比亞迪 歐盟 彭博 德國

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