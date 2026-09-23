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影／馬斯克盛讚上海超級工廠 大力推薦中國遊還提醒「1件事」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
特斯拉執行長馬斯克近日接受央視財經專訪，分享他對於中國市場、人工智慧、人形機器人等議題的思考。圖／取自央視財經
特斯拉執行長馬斯克近日接受央視財經專訪，分享他對於中國市場、人工智慧、人形機器人等議題的思考。圖／取自央視財經

特斯拉執行長馬斯克近日接受大陸陸官媒採訪時表示，特斯拉上海超級工廠的成功有賴中國團隊，也大力推薦赴中國旅遊，稱「中國非常棒」，時間有限至少應走訪上海、北京，並建議搭乘高鐵時「多看看窗外，別一直盯著手機」。

央視財經報導，談及特斯拉在華業務，馬斯克表示，中國具備極強的製造業底蘊。特斯拉上海超級工廠的成功，靠的是中國團隊。團隊人才濟濟、勤懇可靠，產品品質一流，生產效率極高。上海超級工廠是一塊瑰寶。

據了解，上海超級工廠是特斯拉全球重要製造基地。2026年上半年，工廠交付近46.8萬輛整車，年增28.4%，產量創近三年同期新高。自2019年末啟動交付以來，工廠累計生產整車超450萬輛，產品供應大陸、亞太與歐洲市場。

談及人形機器人時，馬斯克此前曾多次在社群媒體上轉發中國人形機器人的圖片和影片。

他表示，希望未來每個人都能擁有專屬機器人，可以照料年邁的父母，看護孩童，還能擔任孩子的一對一私教，承擔各類工作。未來世界，一個人可以操控成百上千台，甚至上萬台實體機器人和數位智能體。

馬斯克預估，10年內、或不到10年，人形機器人至少有10億台；未來15年或許達100億台；未來20年可能會達1,000億台。

央視還問到他關於赴中國旅遊一事，馬斯克表示，「中國值得一看的東西太多了」、「單憑我的描述，根本無法展現中國的魅力，中國非常棒」。他大力推薦到中國旅遊，「只要時間允許，就一定要去中國看看，中國值得一看的東西太多了」，「如果時間有限，至少要去上海、北京」。

馬斯克還分享在中國旅遊的體驗，並提供旅遊建議，「我建議盡可能多花時間遊覽中國」、「坐高鐵時記得多看看窗外，別一直盯著手機，有太多值得感受的事物」，他也提到乘坐高鐵時「體驗非常棒，高鐵站非常壯觀」。

上海 馬斯克 特斯拉

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