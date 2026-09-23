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AI加劇K型分化？林毅夫不這麼看：開源模型有利發展中國家追趕

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日指出，中國以開源權重模型發展人工智慧，可大幅降低AI技術門檻及應用成本，加速各產業智能化。圖為林毅夫先前在北京的1場演講。中新社資料照
北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日指出，中國以開源權重模型發展人工智慧，可大幅降低AI技術門檻及應用成本，加速各產業智能化。圖為林毅夫先前在北京的1場演講。中新社資料照

中美目前在AI技術革命上相互競逐，北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫近日指出，中國以開源權重模型發展人工智慧，可大幅降低AI技術門檻及應用成本，加速各產業智能化，並可能縮短發展中國家追趕發達國家的時間。

林毅夫22日在英特爾技術創新與產業生態大會表示，人工智慧有可能改變發達經濟體和發展中國家的收入差距，關鍵在於，以中國AI大模型為代表的開源權重模型，可以降低AI的技術門檻和使用成本，縮短發展中國家追趕發達國家的時間。

陸媒財新網指出，林毅夫的觀點和目前經濟學界對AI帶來收入「K型分化」的觀點不同。K型分化是指以AI為代表的新興產業持續向上，但傳統產業可能持續向下的分化，連帶造成就業和居民收入分化。

林毅夫指，目前推進AI技術革命是美國和中國「並跑」狀態，但兩國路徑不同，最終帶來的結果也不相同。重資產方式的美國走閉源模式，中國走開源權重的輕資產模式，開源權重模型意味著客戶可以免費或低成本使用大模型。在功能基本相同的情況下，更多人會選擇開源模型，AI模型最後會走向開源方向。

他認為，AI影響經濟發展更重要的是「人工智慧+」，即產業智能化。他將AI比喻為第一次工業革命的蒸汽機，為礦業、紡織業、交通業等提供動力，從而實現生產力飛躍式發展。

林毅夫認為，根據大模型開發各個製造業部門的智能體，可以提供生產、管理、物流、銷售、開發的智能；此外，農業、服務業、個人生活家居，甚至科研都需要人工智慧。

在「人工智慧+」的需求下，由於開源權重模型價格低廉或者免費，將提供和過去幾次工業革命完全不同的變革速度。蒸汽機、電力、計算機如果按照現在的免費模式，生產力提高會更加速。中國走輕資產模式，讓各個產業進入AI的成本大大降低，產業智能化會有爆發式發展，帶來巨大需求。

林毅夫強調，基於開源方式，各國和各產業以很低成本進入AI時代，在新革命中，世界上更多國家可以進入，發展中國家在這場革命中或有後來者優勢。成本低、風險小，進入速度更快。

模型 林毅夫 英特爾

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