影／全球首次人形機器人自主群舞！世界技能大賽開幕炫機器人硬實力

第48屆世界技能大賽22日晚間在上海正式啟幕，在開幕式演出上，人機共舞成為會上焦點。據悉，人形機器人起舞並非手工遙控，而是自動感應生成動作。號稱是全球首次全尺寸人形機器人自主集群舞蹈。

世界技能大賽開幕式共約90分鐘，除了選手進場外，備受關注的是大會表演。這次最吸引眼球的演出是有人機互動環節。表演過程中，真人與20台機器人在同一舞台中演出，觀眾甚至瞬間難以分辨誰是真人、誰是機器人。

這些身高180公尺，體重140公斤的全尺寸人形機器人不但參與演繹「精細手指舞」，還與街舞演員一起表演，並和女演員「共舞」華爾滋。這些人機互動環節內容均為全球首秀。據悉，這些機器人為宇樹科技H2機器人。

為了能做到人機共舞，據開幕式導演侯捷通過第一財經分享相關過程。她說，團隊初期在臨港搭建了300多平方公尺的機器人訓練、調試區域。為了讓機器人適配舞台節奏，導演組特意用18台影像設備捕捉人類舞蹈動作，再錄入程序幫助機器人完成訓練，哪怕是0.1度的眼神偏差、細微肢體動作改變，整套程序都需要重新進行編譯。

她進一步指，機器人登台彩排時，因機身自重較大，且動作控制精度尚未完全達標，抬腿、走位等基礎動作曾砸損舞台地坪，造成舞台凹陷。後續程序調試階段，設備操控人員還多次出現手部受傷的情況。

此外，她說，給機器人穿舞台服裝也是難點。由於服裝未預留足夠的排氣結構，機器人運轉過程中快速積熱，10多分鐘內機身溫度便飆升至80度，直接導致系統過熱當機，嚴重影響排練進度。

侯捷稱，最早開始進行排練時，舞蹈女演員們需要全程佩戴頭盔，並與機器人保持足有50公尺的安全距離，完全無法近距離互動。隨著誤差不斷降低、人機不斷磨合，從50公尺、40公尺、30公尺以至人機最終可以呈現出近距離並肩表演、牽手共舞、相擁演繹。