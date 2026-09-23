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大陸國產算力攻物理AI場景

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

大陸國產算力開始爭奪具身智能（讓AI擁有實體身體）、機器人等物理AI場景，其做法是透過創新設計方法達到和輝達相當的性能，而其優勢在於價格更低。

界面新聞報導，上緯新材旗下消費級具身智能品牌啟元機器人日前發布啟元Q1與啟元T1兩款個人機器人產品，還宣布蘇州睿芯集成電路科技公司成為其算力生態合作夥伴，其機器人產品也有望使用睿芯推出的高光D35等大陸國產晶片

同期，海光信息也發表面向機器人、機器視覺、智慧製造場景的海光1000晶片。顯示大陸國產算力陣營在這一新領域的競爭已開啟。

目前具身智能領域主流算力方案是使用輝達Jetson Orin系列晶片。蘇州睿芯創始人范東睿表示，具身智能領域最核心算力幾乎全是輝達，這是因為大陸國產晶片廠商此前一直繞開此領域。

此前，AI算力與資料中心、汽車電子、消費電子等場景是大陸晶片廠集中爭奪的重點，華為昇騰、海光、寒武紀等大陸國產晶片廠商都圍繞這些領域推出產品，但這些場景相對簡單和具體，而具身智能對功耗、延遲、視訊記憶體等方面有更為特殊的要求，晶片設計的難度也更大。

具身智能場景更大的難點在於複雜度。晶片需要跑語音、視覺、決策等多個模型，還要連接顯示、通訊、鏡頭、麥克風各種硬體。

算力 晶片 上緯

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