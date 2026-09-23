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DeepSeek模型訓練押注華為 最快Q4交付新一代晶片

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
DeepSeek創辦人梁文鋒透露，將優先使用華為晶片來訓練模型。路透
DeepSeek創辦人梁文鋒透露，將優先使用華為晶片來訓練模型。路透

大陸AI新創公司DeepSeek創辦人梁文鋒近日透露，目前重中之重是擴大採用大陸國產晶片訓練模型，並預計華為最快於今年第4季向DeepSeek交付新一批AI訓練晶片。

外媒報導指出，兩家公司深化合作，反映出大陸科技企業正加速聯手破局，以應對美國對先進晶片出口施加的限制。

美國科技媒體The Information引述消息人士報導，梁文鋒是在一場嚴格保密的閉門投資者會議上作出以上陳述。他向投資者表示，DeepSeek目前正訓練一個2兆參數模型，另將計劃訓練一個8兆參數的模型。

他並稱，基於華為或其他大陸國產處理器進行訓練是DeepSeek「最大的押注之一」，而這項工作「必須成功」。

儘管DeepSeek加快轉向國產替代，但短時間內仍難以完全脫離輝達硬體。報導指出，DeepSeek目前仍使用輝達晶片訓練新模型，據報可能透過非正規管道取得。

香港經濟日報報導，梁文鋒在今年5月的會議中曾作算力評估，指出要訓練一個可媲美OpenAI最頂級水準的大模型，約需五萬顆輝達GB300處理器；若換算為華為昇騰（Ascend）950晶片，則需要約20萬顆。當時限制轉用的主因，正是華為供應嚴重不足。

華為目前因受限於先進高頻寬記憶體（HBM）及部分零組件短缺，產能持續受壓。

華為近日公布的昇騰AI晶片三年路線圖顯示，專為訓練及部分推理設計的昇騰950DT預計於2026年第4季推出，而性能更強的960DT則預計於2027年第1季登場，發布時間點與DeepSeek預期取得新晶片的時間大致吻合。

大陸業內人士指出，明年華為的昇騰960系列將提前一到三個季度上市，困擾大陸國產大模型發展的算力問題未來幾年會大幅緩解，將有機會跟OpenAI、Anthropic正面競爭。

DeepSeek 華為 模型 晶片

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