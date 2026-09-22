李強上海調研 強調加快培育未來產業

中國正致力於發展先進製造業。中國國務院總理李強今天在上海調研時強調，要大力發展新一代智慧製造，加快培育壯大新興產業和未來產業，持續做大做強先進製造業。

新華社報導，李強22日在「上海電氣國家人工智能應用中試基地」察看專用機器人、工業機器人產品及其在複雜場景中的應用展示。他提到要助力各類企業特別是中小企業更加高效、低成本開展智慧化改造，不斷增強發展動力和競爭優勢。

他並到專注於未來產業領域的科創孵化平台「上海未來啟點社區」，察看腦機接口、量子計算等領域技術產品，與科創人員、社區工作人員交流。

李強說，未來產業是先進製造業發展的潛在「藍海」，並表示要強化關鍵核心技術攻關，築牢基礎研究支撐。

針對未來產業成長周期長、市場風險大的特點，他表示要大力發展創業投資，壯大耐心資本，建立未來產業投入增長和風險分擔機制。

不到一週之前，中國全國先進製造業大會在北京召開，會上傳達了習近平指示，表示要持續做大做強先進製造業，提升產業鏈自主可控水準。當時李強出席大會並發表講話。